AMD anulowało procesory z architekturą Zen 3+. Zen 5 w stylu big.LITTLE

AMD jeszcze w tym roku miało zaprezentować procesory Ryzen 6000 z ulepszoną architekturą Zen 3+. Plany jednak się zmieniły i układy prawdopodobnie zostały anulowane.

Aktualnie w sprzedaży (chociaż to stwierdzenie trochę na wyrost, patrząc na dostępność) są procesory AMD Ryzen 5000 z architekturą Zen 3. Wiemy, że w 2022 roku zadebiutować mają układy Zen 4, produkowane w litografii 5 nm. Chociaż nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to niemal pewne było, że jeszcze w tym roku AMD zaprezentuje też ulepszone modele Zen 3+. To jednak już przeszłość, bo Czerwoni prawdopodobnie zrezygnowali z tych planów.

AMD zrezygnowało z procesorów Zen 3+?

Najnowsze plotki sugerują, że AMD całkowicie zrezygnowało z układów Zen 3+. Powody nie są do końca znane, ale te wydają się oczywiste. Patrząc na aktualne problemy z produkcją i bardzo ograniczoną dostępność układów Zen 3 (Ryzen 5000), wprowadzanie nowych procesorów nie ma największego sensu. Wciąż wiele osób czeka w kolejkach na zamówione układy, a tymczasem AMD miałoby oferować już nowe, usprawnione wersje. Dopóty dopóki nie znikną problemy z produkcją, jest to co najmniej nierozsądne.

Ale to nie jedyne nowości z obozu Czerwonych. Z plotek wynika, że AMD również zamierza wykorzystać w procesorach architekturę na wzór big.LITTLE z układów mobilnych. Intel już zapowiedział tego typu konstrukcje Alder Lake, które do sprzedaży trafią jeszcze w tym roku. Tymczasem Czerwoni zamierzają wprowadzić hybrydową budowę dopiero w 2024 roku, przy okazji architektury Zen 5, która mogłaby wykorzystywać litografię 3 nm.

Pamiętajcie jednak, że obie informacje to nic innego, jak plotki i tak też należy je traktować. Na razie nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Źródło tekstu: TechPowerUp