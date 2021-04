NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - wyciekła prawdopodobna data premiery

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti to kolejna karta graficzna zielonego producenta, która powinna w najbliższym czasie trafić do sprzedaży. Właśnie poznaliśmy jej prawdopodobną datę premiery.

Plotki na temat karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti krążą już od jakiegoś czasu. Na tej podstawie możemy być niemal pewny, że to kolejny model zielonego producenta, który trafi do sprzedaży. Według najnowszych plotek nastąpi to mniej więcej za miesiąc - pod koniec maja 2021 roku.

GeForce RTX 3080 Ti - data premiery

Z najnowszych, niepotwierdzonych informacji wynika, że NVIDIA planuje zaprezentować kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti już 18 maja 2021 roku. Nie będzie to jednak dzień, w którym model ten trafi do sprzedaży. Na to trzeba będzie poczekać mniej więcej tydzień. Pierwsze recenzje mają ukazać się 25 maja, a sprzedaż rozpocznie się już 26 maja.

Na temat samej karty wiemy tyle, ile zdradzały dotychczasowe pogłoski. Ma ona być konkurencją dla modelu Radeon RX 6900 XT i wydajnościowo - co oczywiste - plasować się między RTX 3080 i RTX 3090. Prawdopodobna specyfikacja to między innymi 10240 jednostek CUDA, 320 rdzeni Tensor, 80 RT, 320 TMU oraz 112 ROP. Karta wyposażona będzie w 12 GB pamięci GDDR6 19 Gbps na 384-bitowej szynie. Oficjalna cena nie jest znana, ale na ten moment nie ma to większego znaczenia. W sklepach i tak zapłacimy za kartę dużo więcej, zapewne w okolicach 12 tys. zł, patrząc na aktualne ceny RTX 3080 i RTX 3090.

Źródło tekstu: wccftech