Ceny pamięci RAM cały czas rosną i będzie coraz gorzej

W ostatnich miesiącach systematycznie rosną ceny pamięci RAM i trend ten nie zatrzyma się w najbliższym czasie. Eksperci przewidują dalsze wzrosty. Będzie coraz gorzej.

Świat nowych technologii przechodzi ogromny kryzys i prawdopodobnie jesteśmy dopiero u jego początków. Problem z produkcją układów scalonych dotyka już wszystkich, włącznie z producentami samochodów. Chociaż sprzedaż utrzymuje się na dobrym, a w niektórych przypadkach nawet rekordowym poziomie, to ceny cały czas systematycznie rosną. Karty graficzne już teraz doszły do absurdalnych poziomów. Za chwilę to samo może spotkać dyski HDD i SSD. Cały czas rosną też ceny pamięci RAM i będzie jeszcze gorzej.

Rosną ceny pamięci RAM

Od wielu miesięcy widać rosnące ceny pamięci RAM. Dotknęło to także polski rynek. Weźmy na przykład 16 GB pamięci RAM DDR4 3600 MHz z serii Patriot Viper 4 Blackout. Jeszcze w grudniu 2020 roku kosztowały one mniej więcej 300-330 zł. Dzisiaj trzeba za nie zapłacić co najmniej 390 zł, a coraz częściej nawet 420 zł. Wydaje się, że różnica nie jest wielka, ale mówimy o wzroście cen o mniej więcej 30-40% i to w ciągu kilku miesięcy. Niestety, zdaniem ekspertów będzie tylko gorzej.

Firma TrendForce przewiduje, że tylko w drugim kwartale 2021 roku (od kwietnia do czerwca) ceny pamięci RAM wzrosną o kolejne 28%. Gdyby przełożyć to na wspominane pamięci Patriot Viper 4 Blackout, to za chwilę nie będą one kosztowały 400 zł, tylko... 512 zł. A to wszystko z powodu problemów produkcyjnych i wciąż rosnącego zapotrzebowania na pamięci RAM, między innymi z powodu coraz lepszej sprzedaży laptopów, która z kolei spowodowana jest niedostępnością kart graficznych. Możemy więc mówić o zamkniętym i samonapędzającym się kole. Jest źle, będzie gorzej i nie wiadomo, kiedy zacznie się poprawiać.

Źródło tekstu: wccftech