Ruszyła masowa produkcja pamięci DDR5. Na początek moduły CL40

Chińscy producenci rozpoczęli już masową produkcję pamięci RAM DDR5. Poznaliśmy specyfikację modułów, które jako pierwsze trafią do sprzedaży i nie robią one wielkiego wrażenia.

Jako pierwsza na świecie masową produkcję pamięci DDR5 rozpoczęła chińska firma Jiahe Jinwei. Jest to czwarty co do wielkości producent pamięci w Państwie Środka, do którego należą między innymi takie marki jak Asgard oraz Guangwei. Pierwsze moduły wyjechały już z fabryk. Poznaliśmy też ich specyfikację i trzeba przyznać, że na razie nie robią one wielkiego wrażenia.

Specyfikacja pierwszych pamięci DDR5

Pierwsze moduły produkcji Jiahe Jinwei mają taktowanie na poziomie 4800 MHz, a ich napięcie wynosi 1.1 V. To, co może budzić wątpliwości, to dość wysokie opóźnienia, wynoszące aż CL40-40-40. Do sprzedaży jeszcze w tym roku trafią pamięci o pojemności 16 oraz 32 GB. Na przełomie 2021 i 2022 roku planowane są modele 32, 64 i 128 GB, ale o taktowaniu 5600 MHz i opóźnieniach CL46. Z kolei ma lata 2022-2023 Chińczycy planują wprowadzenie modułów 64 i 128 GB 6400 MHz CL52.

Należy jednak pamiętać, że to standardowe moduły DDR5, które będą oferowane przez chińskiego producenta. W ofertach high-endowych marek, np. G.Skill, Corsair czy HyperX, pamięci o wyższych taktowaniach mogą pojawić się dużo wcześniej. Być może jeszcze w tym roku firmy te zaprezentują moduły 5000-5400 MHz. Poza tym trwają już prace nad pamięciami DDR5 o taktowaniu aż 10000 MHz. Pomimo wysokich opóźnień nowe pamięci powinny być szybsze od aktualnie dostępnych modułów DDR4.

