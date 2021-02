ASGARD oficjalnie zapowiada pierwsze pamięci RAM DDR5

Chińska firma ASGARD oficjalnie zapowiedziała swoje pierwsze pamięci DDR5. Powstają one z myślą o procesorach Intela 12. generacji, znanych jako Alder Lake.

ASGARD to raczej nieznana w Polsce chińska marka, która nie może się pochwalić nawet porządną stroną internetową (ta wygląda jak prosta skórka do WordPressa). Pomimo tego o Chińczykach zrobiła się dzisiaj głośno, ponieważ oficjalnie zapowiedzieli pamięci RAM w standardzie DDR5.

Na razie chińska firma zapowiedziała moduły o pojemności 64 GB, ale wiemy, że w ofercie pojawią się też warianty 32 oraz 128 GB. Ich nominalne napięcie to 1,1 V, czyli zgodnie z przewidywaniami jest ono niższe niż w DDR4, dla których standardem jest 1,2 V. Wiadomo również, że ich taktowanie wynosi 4800 MHz, a opóźnienia są zgodne ze specyfikacją JEDEC, co oznacza timingi na poziomie CL40-40-40.

Jakby tego było mało, to chińska firma zapowiedziała, że już ruszyła z masową produkcją modułów DDR5. Pamięci zaczną pojawiać się na sklepowych półkach w tym samym momencie, w którym do sprzedaży trafi 12. generacja procesorów Intela, czyli Alder Lake. To powinno nastąpić jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w czwartym kwartale. ASGARD ma w planach również pamięci DDR5 dla układów Tiger Lake (LPDDR5), a także procesorów AMD Van Gogh (LPDDR5) oraz Rembrandt (DDR5).

Zobacz: NVIDIA CMP HX - nowe układy graficzne do kopania kryptowalut już oficjalnie

Zobacz: Nowe sterowniki NVIDIA wykrywają kopanie kryptowalut i obniżają wydajność o połowę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: VideoCardz