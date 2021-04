Trwają prace nad pamięciami DDR5 o taktowaniu 10 GHz

Chińska firma Netac ogłosiła, że rozpoczęła już prace nad nowymi pamięciami DDR5, które miałyby osiągnąć taktowanie na poziomie aż 10000 MHz.

Rozwój pamięci DDR5 wystrzelił w ostatnich miesiącach. Nie ma w tym nic dziwnego. Zarówno Intel, jak i AMD zapowiedzieli już procesory, które będą obsługiwały nowy, szybszy standard pamięci RAM. Wiele firm rozpoczęło nawet produkcję modułów DDR5 i pierwsze egzemplarze trafiły do producentów pamięci, którzy tym samym zaczęli je testować. Wyniki są podobno bardzo obiecujące.

Pamięci DDR5 o taktowaniu 10 GHz

Standardowo pamięci DDR5 mają mieć taktowanie na poziomie 4800 MHz, ale już teraz mówi się o modułach zdolnych osiągnąć nawet 8400 MHz. Dla niektórych to najwyraźniej wciąż za mało, ponieważ chińska firma Netac, która niedawno weszła na rynek pamięci, rozpoczęła prace nad pamięciami DDR5 o taktowaniu aż 10000 MHz, czyli 10 GHz. Nie jest to aż tak szalony plan. Firma T-Force zapowiedziała, że moduły DDR5 pozwalają na dużą elastyczność w kontekście stosowanych napięć i możliwe jest osiągnięcie na nich nawet 2,6 V. Poza tym pamięci DDR4 początkowo oferowane były w wersji 2133 MHz, a dzisiaj w sprzedaży dostępne są nawet modele 5333 MHz. Zatem podwojenie domyślnego taktowania jest jak najbardziej możliwe.

Należy jednak zaznaczyć, że Netac dopiero inwestuje w badania, które finalnie mają doprowadzić do stworzenia tak szybkich pamięci. Oznacza to, że prawdopodobnie minie jeszcze wiele miesięcy, zanim trafią one na rynek.

