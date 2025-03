Amazon zacznie podsłuchiwać. Nawet się z tym nie kryje

Subskrypcja Alexa+ – przyszłość Alexy czy zagrożenie dla prywatności?

28 marca 2025 r. Amazon zacznie zbierać dane głosowe użytkowników inteligentnych głośników (i inteligentnych wyświetlaczy) Echo. Do tej pory sprzęt ten pozwalał na wybranie ustawień przetwarzających głos lokalnie i nieprzesyłanie ich do chmury Amazon. Po tej dacie nie będzie już to możliwe, a gigant właśnie rozesłał przypomnienie do posiadaczy głośników Echo - którzy korzystają wyłącznie z lokalnego przetwarzania - że 28 marca 2025 r. wszystkie nagrania będą automatycznie trafiać do chmury Amazon i tam będą przetwarzane.