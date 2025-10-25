Amazfit ma nowy zegarek. Tytanowa wytrzymałość i złota elegancja

Amazfit wprowadza T‑Rex 3 Pro w kompaktowej, 44‑milimetrowej kopercie wykonanej z tytanu klasy 5. Materiał ten zapewnia wyższą odporność na uszkodzenia i mniejszą masę – zegarek waży zaledwie 47 gramów, dzięki czemu szczególnie dobrze sprawdzi się u osób preferujących lekkie, sportowe konstrukcje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wbudowana latarka LED z funkcją SOS okaże się nieoceniona podczas jesienno-zimowych treningów, gdy dzień jest krótszy. Smartwatch zachowuje pełną funkcjonalność w ekstremalnych temperaturach od –30°C do +70°C.

Urządzenie wyposażono w 1,32‑calowy ekran AMOLED. Ekran chroni szkło szafirowe, które minimalizuje ryzyko zarysowań i pęknięć. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 3000 nitów, a jego jasność automatycznie dostosowuje się do otoczenia. Możliwy jest również tryb nocny z wykorzystaniem podczerwieni oraz Glove Mode, pozwalający obsługiwać ekran w rękawiczkach.

Amazfit T‑Rex 3 Pro 44 mm wyposażony został w głośnik i mikrofon, które umożliwiają rozmowy przez Bluetooth oraz obsługę głosową dzięki Zepp Flow. Podczas treningu głośnik może również przekazywać dźwiękowe komunikaty i alerty.

Zegarek obsługuje aż sześć systemów satelitarnych, w tym GPS i Galileo, wykorzystując podwójną antenę o kołowej polaryzacji. Takie rozwiązanie gwarantuje stabilny odbiór sygnału i bardzo precyzyjne dane dotyczące dystansu, tempa oraz prędkości.

Za dokładny pomiar danych odpowiada sensor BioTracker 6.0 PPG nowej generacji. Zegarek monitoruje m.in. tętno, poziom VO₂max, obciążenie treningowe (krótkoterminowe i długoterminowe), zmienność rytmu serca, sen oraz czas potrzebny do pełnej regeneracji po wysiłku. Dzięki funkcji BioCharge Energy Score użytkownik może śledzić aktualny poziom energii, a podczas ćwiczeń wytrzymałościowych – porównywać swoje wyniki z wcześniejszymi sesjami. Smartwatch oferuje obsługę ponad 180 dyscyplin sportowych.

Zegarek potrafi też ostrzegać o niesprzyjających zmianach pogodowych, a podczas nurkowania (do głębokości 45 m) informuje o kluczowych parametrach zdrowotnych. Użytkownicy mogą personalizować widoki treningowe i rozbudowywać je o dane z dodatkowych mini‑aplikacji dostępnych w Zepp App. T‑Rex 3 Pro współpracuje również z akcesoriami Amazfit Helio Ring i Helio Strap, a także z zewnętrznymi czujnikami – m.in. pasami HR, miernikami mocy i kadencji czy komputerami rowerowymi.

Zegarek wyposażono w darmowe mapy offline – miejskie, topograficzne i narciarskie. Mapy pozwalają na wyszukiwanie punktów oraz tworzenie tras. Czas treningu można umilić dzięki aplikacji Podcast, udostępniającej ponad 4 miliony nagrań, które można odtwarzać bez połączenia z siecią po wcześniejszym pobraniu na zegarek.

Na jednym ładowaniu Amazfit T‑Rex 3 Pro 44 mm działa nawet do 17 dni, natomiast w trybie treningowym z aktywnym GPS i ekranem Always‑on‑Display – około 13 godzin.

Dostępność i cena