Aktualizacja SteamOS przynosi wiele zmian. Steam Deck traci największą przewagę nad ROG Ally

Wraz z najnowszą wersją SteamOS 3.7.5 beta wprowadzono coś, na co wielu czekało: wsparcie dla Lenovo Legion Go, oraz Asus ROG Ally. Tym samym te dwa urządzenia, które do tej pory były przywiązane do Windowsa, mogą się cieszyć systemem stworzonym z myślą o przenośnym graniu. Tym samym z perspektywy wielu osób zakup tych urządzeń w końcu będzie miał sens.

SteamOS 3.7.5

To jednak niejedyna zmiana w nowej wersji systemu. Ucieszą się także gracze z niepełnosprawnościami. Otóż system ten przyniósł wsparcie dla kontrolera Byowave Proteus. Można także oczekiwać, że jest to krok w stronę kolejnych zmian poprawiających ten aspekt. Dodatkowo wgrano nowe jądro Linux 6.11, zaktualizowano środowisko pulpitu do KDE Plasma 6.2.5, oraz poprawiono skalowanie częstotliwości w procesorze. To może się odbić na wyższej żywotności baterii urządzenia. Dodatkowo przełączanie się między trybem gry i pulpitu ma być znacznie prostsze.