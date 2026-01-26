Sprzęt

Google może się schować. Microsoft pokazał swojego nowego potwora

Wbrew pozorom sprzęt do pracy ze sztuczną inteligencją to nie tylko NVIDIA i AMD. Inni giganci również tworzą własne chipy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 26 STY 2026
1
Microsoft zaprezentował oficjalnie nowy akcelerator AI. Mowa o Azure Maia 200, czyli drugiej generacji serwerowego układu zaprojektowanego specjalnie z myślą o inferencji modeli sztucznej inteligencji. Producent nie ukrywa ambicji: nowy chip ma być szybszy, tańszy w eksploatacji i bardziej energooszczędny niż rozwiązania konkurencji od Amazona i Google.

Układy zostały już wprowadzone w pierwszych centrach danych

Amerykanie chwalą się poprawą wydajności per dolar o 30% względem Maii 100, mimo że nowy układ oficjalnie charakteryzuje się nawet o 50% wyższym TDP. Jednocześnie mocno akcentowany jest wątek ekologii, co nie powinno dziwić w czasie narastającej krytyki wobec energochłonnych centrów danych i problemami z ich zasileniem - zwłaszcza w USA.

Maia 200 powstaje w litografii 3 nm od TSMC i zawiera aż 140 miliardów tranzystorów. Deklarowana moc obliczeniowa sięga 10 PFLOPs (FP4), co ma dawać trzykrotną przewagę nad Amazon Trainium3. Do tego dochodzi 216 GB pamięci HBM3e o przepustowości 7 TB/s oraz 272 MB wbudowanej pamięci SRAM, pełniącej kluczową rolę w architekturze całego układu.

Bezpośrednie porównania z NVIDIA Blackwell Ultra mają ograniczony sens, bo układ Microsoftu nie jest dostępny komercyjnie. Dodatkowo rozwiązania jak B300 celują w zupełnie inne scenariusze. Mimo to Maia 200 wygrywa pod względem efektywności energetycznej - mowa o 750 vs 1500 TDP.

Warto dodać, że projekt znany wcześniej pod kryptonimem Braga zaliczył spore opóźnienie. Pierwotnie mówiono o premierze nawet w 2025 roku, z ambicją wyprzedzenia konkurencyjnych rozwiązań. Tak się jednak nie stało. Kolejna generacja sprzętu Microsoftu pozostaje na razie tajemnicą, choć według doniesień z października może powstać w procesie Intel 18A.

telepolis
AI Microsoft sztuczna inteligencja tsmc 3 nm akcelerator sztucznej inteligencji HBM3e akcelerator AI Microsoft Maia 200
Zródła zdjęć: Microsoft
Źródła tekstu: Microsoft, oprac. własne