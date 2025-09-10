Sprzęt

Z Action nie dasz plamy. Takiej oferty lepiej nie przegapić

Action jak co tydzień zaskoczył promocjami na ciekawe sprzęty. Spośród bogatej oferty zdecydowanie wyróżnia się jedno urządzenie, które ucieszy wszystkich miłośników porządku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Z Action nie dasz plamy. Takiej oferty lepiej nie przegapić

Z tym urządzeniem z Action nie dasz plamy

Odplamiacz do odświeżania kanapy, dywanu lub wykładziny to marzenie każdego rodzica, szczególnie tego posiadającego małe dzieci, oraz wszystkich posiadaczy psów. Każdy miłośnik porządku w domu zainteresuje się tego typu urządzeniem. A warto wziąć go pod lupę właśnie teraz, bowiem w dniach od 10 do 16 września zakupimy je po promocyjnej cenie 179,95 złotych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Urządzenie do usuwania plam marki Beldray 330 W jest nie tylko praktyczne, ale także dość sprytne. Zostało wyposażone w zbiornik na czystą i brudną wodę, a także głowicę czyszczącą ze szczotką szorującą i dyszą do tapicerki. Warto zaznaczyć, że posiada także całkiem długi 4-metrowy przewód zasilający. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odplamiacz do prania DR BECKMANN Roll-on 75 ml
Odplamiacz do prania DR BECKMANN Roll-on 75 ml
0 zł
14.71 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.71 zł
Odplamiacz do prania DR BECKMANN Długopis i tusz 50 ml
Odplamiacz do prania DR BECKMANN Długopis i tusz 50 ml
0 zł
10.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 10.99 zł
Odbarwiacz DR BECKMANN 0.075 kg
Odbarwiacz DR BECKMANN 0.075 kg
0 zł
9.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9.99 zł
Advertisement
Z Action nie dasz plamy. Takiej oferty lepiej nie przegapić

Sprzęt idealny na jesienne dni

Urządzenie do usuwania plam warto wypróbować właśnie teraz kiedy to mamy do czynienia z większą ilością deszczowych dni, a co za tym idzie, możemy zaobserwować więcej plam na kanapie i wykładzinach. Jak zapewnia producent, odplamiacz marki Beldray, nadaje się także odświeżania tapicerki samochodowej oraz mebli. Gwarantuje skuteczne oczyszczanie za pomocą pary, zatem jeśli chcemy ułatwić sobie sprzątanie jest to idealny produkt do przetestowania. Action chce ułatwić życie wszystkim, którzy lubią porządek, a także urządzenia tego typu. 

Urządzenie do usuwania plam ma 3 lata gwarancji. Na opakowaniu został umieszczony kod QR, po którego zeskanowaniu dostaniemy instrukcję jak z niego korzystać. 

Garmin z nowościami dla rowerzystów. To prawdziwe flagowce

Image
telepolis
Action promocje promocja w action promocje tygodnia w Action action promocja promocje action
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Action