Garmin z nowościami dla rowerzystów. To prawdziwe flagowce

Garmin zaprezentował dzisiaj Edge 550 i Edge 850, kompaktowe komputery rowerowe stworzone dla najbardziej wymagających, zwłaszcza dla rowerzystów, którzy startują w zawodach. Urządzenia dostarczają to, co wcześniejsze modele Garmin Edge, ale wprowadzają kilka bardzo przydanych usprawnień.

Komputery Edge 550 i Edge 850 wyposażone są w kolorowe wyświetlacze o przekątnej 2,7 cala (420 x 600), a umieszczone na nich pola danych z prognozą pogody w czasie rzeczywistym informują o warunkach na całej trasie. Nowe urządzenia pozwalają przygotować się do wyścigu dzięki darmowym planom Cycling Coach, które dostosowują się na podstawie profilu trasy oraz treningów i czasu regeneracji rowerzysty, korygując założenia planu treningowego do stanu obciążenia.

Edge 550 i Edge 850 oferują także inteligentne powiadomienia dotyczące odżywiania podczas jazdy, które przypominają o nawodnieniu oraz odżywianiu na podstawie aktualnej kondycji fizycznej, wymagań trasy, temperatury oraz wilgotności powietrza podczas korzystania z przewodnika mocy lub zaplanowanego treningu.

Kolejne usprawnienie to nowe opcje porównania danych w GroupRide, które pokazują prędkość, tętno, moc, kadencję i inne parametry pozostałym członkom grupy. Funkcja ta, tak jak dotychczas umożliwia rywalizację, bezpośrednią komunikację i pozostanie w kontakcie z resztą grupy podczas jazdy.

W Edge 550 i Edge 85 znalazła się także nowa funkcja Gear Ratio Analysis umożliwia analizę pracy na przerzutkach i sprawdzenie czasu spędzonego na jednym przełożeniu podczas treningu (po sparowaniu z elektronicznym systemem zmiany przerzutek).

Tym, którzy lubią jeździć poza szlakiem, profile MTB pozwolą śledzić wydajność jazdy. Profile Enduro i downhill rejestrują przejazdy z taktowaniem GPS 5 Hz na zjazdach, dzięki czemu można dokładniej sprawdzić szczegóły przejazdu. Dodatkowo wirtualne bramki czasowe umożliwiają sprawdzanie międzyczasów na bieżąco.

Garmin Edge 850 ma więcej

Garmin Edge 850 ma dodatkowo kilka innych opcji. Wbudowany głośnik działa jako cyfrowy dzwonek rowerowy, nadaje głosowe wskazówki nawigacyjne i treningowe. Wyposażony jest też w ekran dotykowy, co ułatwia przesuwanie i przybliżanie mapy, szybkie zgłoszenia zagrożeń na trasie i przełączanie się między ekranami. Ekran dotykowy daje także możliwość tworzenia trasy bezpośrednio na swoim urządzeniu. Kolejnym dodatkiem w Edge 850 są płatności zbliżeniowe Garmin Pay.

Edge 550 i 850 zapewnią nawet 36 godzin działania w trybie oszczędzania baterii i 12 godzin w trybie intensywnym.