Nie idź, jedź do Action. Tym razem to naprawdę ma sens
Tym razem mamy do czynienia z ofertą dla konkretnej grupy odbiorców: dla zmotoryzowanych.
A kupić możemy niej gadżet, który może i nie jest niezbędny w każdym aucie, ale na pewno odmieni wnętrze każdego samochodu, a nocne przejażdżki staną się przyjemnością. Mowa tu o dedykowanym oświetleniu wewnętrznym, które oferują aż 15 kolorów.
Lampki do samochodu
A dokładniej 4 listwy, do umieszczenia dwóch z przodu i dwóch z tyłu. Te oferują aż 5 trybów działania i reagują na odtwarzaną muzykę, dając nam poblask w rytm tego, czego właśnie słuchamy. Wszystkim możemy natomiast sterować przy pomocy dedykowanego pilota.
Cały ten zestaw, który całkowicie odmieni wasze wrażenia z nocnej jazdy, może być Wasz za jedyne 49,90 zł. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zainstalować w innym miejscu, niż samochód. A to dlatego, że jest on zasilany z USB, a nie bezpośrednio z zapalniczki samochodowej.