Nie idź, jedź do Action. Tym razem to naprawdę ma sens

A kupić możemy niej gadżet, który może i nie jest niezbędny w każdym aucie, ale na pewno odmieni wnętrze każdego samochodu, a nocne przejażdżki staną się przyjemnością. Mowa tu o dedykowanym oświetleniu wewnętrznym, które oferują aż 15 kolorów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lampki do samochodu

A dokładniej 4 listwy, do umieszczenia dwóch z przodu i dwóch z tyłu. Te oferują aż 5 trybów działania i reagują na odtwarzaną muzykę, dając nam poblask w rytm tego, czego właśnie słuchamy. Wszystkim możemy natomiast sterować przy pomocy dedykowanego pilota.