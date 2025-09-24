Przaśna funkcja z Windows Vista zmierza do Windows 11
Windows 11 delikatnie mówiąc, ma swoje problemy. Dlatego też dziwi fakt, że Microsoft, zamiast skupić się na ich łataniu, postanawia dodawać nowe funkcje. Zwłaszcza jeśli są to takie funkcje, które pochodzą z Windowsa Vista i wszyscy spodziewali się, że umarły one słuszną śmiercią wraz z tym systemem. Mowa tu o tapetach wideo.
Tapety wideo w Windows 11
Funkcję tą jako pierwsze zauważyło Phantomofearth. Jak podaje jest ona dostępna w kompilacjach Dev/Beta build (26x20.6690) i pozwala na dodawanie plików .mp4 jako tapety. Rzecz jasna bez dźwięku. Dodatkowo działa to tylko na komputerach stacjonarnych, co ma sens, ponieważ byłby to mord na baterii laptopa.
Warto pamiętać, że jest to funkcja w testowej wersji systemu, którą Microsoft jeszcze się nie pochwalił oficjalnie. Tym samym może ona zniknąć w ostatecznej wersji aktualizacji. Czy tak się stanie? Czas pokaże.