To koniec Windowsa. Czas na komputery z Androidem

Telefon i smartfon w jednym ekosystemie, ale nie za miliony monet

Idzie nowa, potężna platforma komputerów stacjonarnych i mobilnych — ogłoszono na Snapdragon Summit 2025. Google bierze co najlepsze z Androida i Chrome OS, łącząc te systemy w jednolitą przestrzeń dla aplikacji mobilnych i stacjonarnych.

W przeszłości zawsze mieliśmy bardzo różne systemy między tym, co budujemy na komputerach, a tym, co budujemy na smartfonach. Rozpoczęliśmy projekt łączenia tego. Budujemy razem wspólną platformę techniczną dla naszych produktów na komputery i systemy stacjonarne. Ujawnia Rick Osterloh z działu urządzeń i platform Google

Widziałem to, to niesamowite. Realizuje wizję konwergencji mobilnej i PC. Nie mogę się doczekać, żeby mieć jeden. Wtóruje mu Cristiano Amon, dyrektor generalny Qualcommu

Projekt ten stanowi fundamentalną zmianę w podejściu do komputerów osobistych. Android na PC to nie tylko emulacja aplikacji mobilnych — to całkowicie nowe podejście do unified computing, gdzie jedna platforma obsługuje wszystkie kategorie urządzeń.

Kluczowym elementem nowej platformy ma być integracja ze stosem AI Google'a. Zunifikowana platforma Google'a zaoferuje jednolity ekosystem aplikacji mobilnych i desktopowych, natywne wsparcie AI z modelami Gemini, bezproblemową synchronizację między urządzeniami i już na start ogromny katalog aplikacji Android dostępny na PC.

Koniec ery Chrome OS

Sameer Samat, prezes ekosystemu Android w Google, oficjalnie potwierdził jeszcze w lipcu: „łączymy Chrome OS i Android w jedną platformę”. I wygląda na to, że nie były to słowa rzucone na wiatr. W praktyce oznacza to zarówno koniec Chrome OS, systemu PC znanego przez nielicznych, jak i koniec obecnej formy Androida w smartfonach, która zostanie zdefiniowana na nowo.

Qualcomm tak sobie poradził z Windowsem, ale dla Androida jest nadzieją

Współpraca z Qualcommem nie jest przypadkowa. Procesory Snapdragon X Elite to platformy ARM zaprojektowane dla komputerów PC, oferujące wydajność, długą żywotność baterii i natywne wsparcie dla NPU (Neural Processing Unit) o mocy 45 TOPS. To idealna podstawa dla Android PC z funkcjami AI.

Amon podkreślił, że ma to być „nowy produkt” i „nowe doświadczenie”, a jego celem jest, aby „każdy kto ma telefon, kupił towarzyszące okulary do niego”.