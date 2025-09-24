Sprzęt

Kompresor wielkości batonika, a pompuje jak na stacji

Navitel AIR12 Mini to według deklaracji producenta najmniejszy kompresor na rynku. Waży zaledwie 136 gramów, czyli mniej więcej tyle, co baton proteinowy, a mieści się bez problemu w kieszeni koszulki rowerowej czy małej sakwie podsiodłowej.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 12:15
Navitel AIR12 Mini — wielka moc, w maleńkiej formie

Navitel AIR12 Mini oferuje imponujące ciśnienie do 120 PSI (~8 barów) i wydajność do 12 litrów na minutę, co oznacza, że z łatwością napompujesz oponę w rowerze górskim, szosowym czy tym służącym do codziennej jazdy po mieście. 

Dzięki wbudowanej baterii 2×350 mAh i ładowaniu przez USB-C, urządzenie jest gotowe do działania w mniej niż pół godziny, co sygnalizuje wyrazista dioda LED. Na pełnym naładowaniu kompresor działa przez 250 sekund, a to w zupełności wystarczy na szybkie napompowanie kilku kół – zapewnia producent. Idealna opcja na trasie, gdy liczy się każda minuta.

W zestawie z kompresorem znajdziesz wężyk przedłużający, adaptery Dunlop i Presta, które pozwolą Ci dopasować AIR12 Mini do różnych wentyli opon, a także igłę do pompowania piłek i zabawek. Sugerowana cena detaliczna to 199 zł.

Navitel AIR12 Mini na Allegro
Navitel AIR12 Mini w MediaExpert
