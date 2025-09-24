Sprzęt

Microsoft moczy chipy i gra muzyka. To mikrofluidyka

Nie mocz chipa - głosi odwieczne porzekadło techników składających komputery. Microsoft stanowczo się z tym nie zgadza, ma na to badania i nową technikę mikrofluidyki.

Microsoft wprowadza mikrofluidykę – rewolucja w chłodzeniu procesorów

Podstawą rozwiązania są mikrokanaliki, wytrawione bezpośrednio w tylnej części krzemowej płytki procesora. Każdy kanał jest porównywalny grubością do ludzkiego włosa i utworzony w miejscach o największym generowaniu ciepła.

Dzięki zaawansowanym algorytmom AI firma z Redmond określiła strategiczne punkty, gdzie chłodziwo będzie najefektywniej pobierać ciepło. Ostateczny wzór kanałów przypomina naturę – rozgałęzienia liści czy skrzydeł motyla, znane ze swojej optymalnej dystrybucji zasobów.  

Spadek temperatury o 65%

Podczas wstępnych prób Microsoft porównał mikrofluidykę z klasycznymi płytami chłodzącymi. Według raportu nowa technologia usuwała ciepło nawet trzy razy skuteczniej, a maksymalny wzrost temperatury wnętrza GPU obniżył się o 65 procent. Choć nie ujawniono dokładnych parametrów, wyniki sugerują ogromny potencjał zwłaszcza w zastosowaniach o bardzo wysokiej gęstości obliczeń.

Mimo obiecujących efektów projekt spotyka się z kilkoma barierami. Po pierwsze, brak informacji na temat zastosowanych chłodziw wzbudza pytania o ich bezpieczeństwo i dostępność w centrach danych. Co więcej, aby technologia działała bezpiecznie, układy muszą być hermetyczne, co komplikuje projektowanie obudów i infrastruktury chłodzącej.  

Zdaniem Microsoftu mikrofluidyka może otworzyć drogę do trójwymiarowych układów scalonych, w których ciecz płynęłaby wewnątrz struktur półprzewodników. Taka rewolucja mogłaby znacząco zwiększyć gęstość obliczeniową centrów danych, jednocześnie obniżając koszty operacyjne dzięki lepszej efektywności chłodzenia. O rynku konsumenckim na razie nikt nie mówi, ale rozwiązania biznesowe wielokrotnie już do niego trafiały.

Zródła zdjęć: Dan DeLong dla Microsoft
Źródła tekstu: Microsoft, oprac. wł