Microsoft moczy chipy i gra muzyka. To mikrofluidyka

Microsoft wprowadza mikrofluidykę – rewolucja w chłodzeniu procesorów

Podstawą rozwiązania są mikrokanaliki, wytrawione bezpośrednio w tylnej części krzemowej płytki procesora. Każdy kanał jest porównywalny grubością do ludzkiego włosa i utworzony w miejscach o największym generowaniu ciepła.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki zaawansowanym algorytmom AI firma z Redmond określiła strategiczne punkty, gdzie chłodziwo będzie najefektywniej pobierać ciepło. Ostateczny wzór kanałów przypomina naturę – rozgałęzienia liści czy skrzydeł motyla, znane ze swojej optymalnej dystrybucji zasobów.

Spadek temperatury o 65%

Podczas wstępnych prób Microsoft porównał mikrofluidykę z klasycznymi płytami chłodzącymi. Według raportu nowa technologia usuwała ciepło nawet trzy razy skuteczniej, a maksymalny wzrost temperatury wnętrza GPU obniżył się o 65 procent. Choć nie ujawniono dokładnych parametrów, wyniki sugerują ogromny potencjał zwłaszcza w zastosowaniach o bardzo wysokiej gęstości obliczeń.

Mimo obiecujących efektów projekt spotyka się z kilkoma barierami. Po pierwsze, brak informacji na temat zastosowanych chłodziw wzbudza pytania o ich bezpieczeństwo i dostępność w centrach danych. Co więcej, aby technologia działała bezpiecznie, układy muszą być hermetyczne, co komplikuje projektowanie obudów i infrastruktury chłodzącej.