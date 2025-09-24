Sztuczna Inteligencja stworzyła śmiertelnego wirusa. I to nie komputerowego

Oczywiście nie został on stworzony od zera. Zacznijmy jednak od początku: jest to efekt badań prowadzonych w Uniwersytecie Stanforda i w Instytucie Arc. Tam opracowano Sztuczną Inteligencję Evo, która specjalizuje się w projektowaniu wirusów. A to dzięki temu, że nakarmiono ją bazą 2 milionów genomów wirusów, oraz ich działaniem.

Śmiertelny wirus stworzony przez AI

Następnie AI Evo dostała polecenie stworzenia wirusa na podstawie phiX174 i wygenerowała aż jego 302 nowe warianty. 16 najbardziej obiecujących z nich następnie zsyntezowano w laboratorium i przetestowano. Tu warto dodać, że nie musimy się ich obawiać. Wszystkie z nich są tak zwanymi bakteriofagami, czyli wirusami wyspecjalizowanymi w niszczeniu bakterii. Mogą one wręcz okazać się kluczowe w walce z bakteriami, które to wykazują coraz to wyższą antybiotykooporność.