Sztuczna Inteligencja stworzyła śmiertelnego wirusa. I to nie komputerowego
Co więcej, wirus ten faktycznie powstał zgodnie z planami wygenerowanymi przez AI i okazał się śmiertelnie skuteczny.
Oczywiście nie został on stworzony od zera. Zacznijmy jednak od początku: jest to efekt badań prowadzonych w Uniwersytecie Stanforda i w Instytucie Arc. Tam opracowano Sztuczną Inteligencję Evo, która specjalizuje się w projektowaniu wirusów. A to dzięki temu, że nakarmiono ją bazą 2 milionów genomów wirusów, oraz ich działaniem.
Śmiertelny wirus stworzony przez AI
Następnie AI Evo dostała polecenie stworzenia wirusa na podstawie phiX174 i wygenerowała aż jego 302 nowe warianty. 16 najbardziej obiecujących z nich następnie zsyntezowano w laboratorium i przetestowano. Tu warto dodać, że nie musimy się ich obawiać. Wszystkie z nich są tak zwanymi bakteriofagami, czyli wirusami wyspecjalizowanymi w niszczeniu bakterii. Mogą one wręcz okazać się kluczowe w walce z bakteriami, które to wykazują coraz to wyższą antybiotykooporność.
Problem w tym, że technologia ta równie dobrze pozwoliłaby na tworzenie wirusów potencjalnie śmiertelnych dla ludzi. Oczywiście gdyby tylko nakarmić Evo, lub podobną AI odpowiednimi danymi, oraz dysponować technologią pozwalającą na modyfikację, lub tworzenie wirusów. Jak jednak widać na uczelniach wyższych w USA jest to możliwe.