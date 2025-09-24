Tech

Raspberry Pi CM0 to zupełnie nowe podejście do komputerów SBC

Seria Raspberry Pi CM to komputery SBC, które stawiają na uproszczoną konstrukcję.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:30
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Raspberry Pi CM0 to zupełnie nowe podejście do komputerów SBC

Nie znajdziemy tu szeregu złączy znanych z typowych Raspberry Pi, co w wielu projektach można uznać za plus, ponieważ pozwalają one na konstruowanie znacznie cieńszych urządzeń. Do tej pory seria ta stawiała na wydajność równie wysoką, jak podstawowe modele Malinki. Teraz zaś producent postawił na mniej wydajny zestaw, co w wielu zastosowaniach może być wielkim plusem ze względu na niższą cenę, mniejsze zużycie energii i brak konieczności stosowania chłodzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Raspberry Pi CM0

Model ten napędza układ Broadcom BCM2710A1 oparty o cztery rdzenie Cortex A53 o taktowaniu 1 GHz. Można więc powiedzieć, że mamy tu wydajność zbliżoną do Motoroli Moto G3. Znajdziemy tutaj też 512 MB RAM, Wi-Fi 4 i Bluetooth 4.2 LE. Możliwe będzie także podłączenie dedykowanego modułu pamięci masowej 8 GB eMMC. A to wszystko na małej płytce 39 × 33 mm i z ceną zaczynającą się od 18 USD, czyli około 65 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kask rowerowy LAZER Maze Jr KinetiCore Czerwony dla Dzieci (rozmiar S/M)
Kask rowerowy LAZER Maze Jr KinetiCore Czerwony dla Dzieci (rozmiar S/M)
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Fotel HUZARO Combat 5.0 Biały
Fotel HUZARO Combat 5.0 Biały
0 zł
379 zł - najniższa cena
Kup teraz 379 zł
Karma dla psa DOLINA NOTECI Premium z cielęciną, pomidorami i makaronem 20 x 100 g
Karma dla psa DOLINA NOTECI Premium z cielęciną, pomidorami i makaronem 20 x 100 g
0 zł
83.42 zł - najniższa cena
Kup teraz 83.42 zł
Advertisement

Raspberry Pi CM0 oczywiście nie ma żadnych portów. Zamiast tego można wykorzystać piny znajdujące się dookoła tego mikrokontrolera. Do sprzedaży ma trafić także dodatkowa płytka, która pozwoli na dodanie podstawowych złączy, jednak korzystanie z niej nie będzie konieczne. W Wielu projektach wystarczy jedynie wykorzystać potrzebne nam piny i podłączyć do nich wymagane przez nas urządzenia, co pozwoli uzyskać niewielkie rozmiary całości i prostą konstrukcję.

Image
telepolis
raspberry pi SBC Raspberry Pi CM0
Zródła zdjęć: Raspberry Pi
Źródła tekstu: liliputing.com