Raspberry Pi CM0 to zupełnie nowe podejście do komputerów SBC

Nie znajdziemy tu szeregu złączy znanych z typowych Raspberry Pi, co w wielu projektach można uznać za plus, ponieważ pozwalają one na konstruowanie znacznie cieńszych urządzeń. Do tej pory seria ta stawiała na wydajność równie wysoką, jak podstawowe modele Malinki. Teraz zaś producent postawił na mniej wydajny zestaw, co w wielu zastosowaniach może być wielkim plusem ze względu na niższą cenę, mniejsze zużycie energii i brak konieczności stosowania chłodzenia.

Raspberry Pi CM0

Model ten napędza układ Broadcom BCM2710A1 oparty o cztery rdzenie Cortex A53 o taktowaniu 1 GHz. Można więc powiedzieć, że mamy tu wydajność zbliżoną do Motoroli Moto G3. Znajdziemy tutaj też 512 MB RAM, Wi-Fi 4 i Bluetooth 4.2 LE. Możliwe będzie także podłączenie dedykowanego modułu pamięci masowej 8 GB eMMC. A to wszystko na małej płytce 39 × 33 mm i z ceną zaczynającą się od 18 USD, czyli około 65 zł.