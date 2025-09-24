Kultowy Casio może być smartwatchem. Wystarczy prosta modyfikacja

Swój sukces zawdzięcza temu, że jest to po prostu świetny i funkcjonalny zegarek elektroniczny o długim, bo aż 7-letnim czasie pracy, bogatej gamie funkcji. Dodatkowo wygląda po prostu dobrze i pasuje jednakowo do koszuli hawajskiej, jak i do garnituru. Firma Ollee Watch postanowiła go jednak nieco ulepszyć, dodając do niego szereg funkcji typowych dla smartwatchy.

Casio F-91W Ollee Watch

W jaki sposób? To bardzo proste: poprzez wymianę płyty głównej urządzenia na tę od Olle. I chociaż brzmi to jak poważne wyzwanie, to tak naprawdę proces ten jest niewiele trudniejszy, niż zwykła wymiana baterii w zegarku. Nie wymaga też bardziej zaawansowanych narzędzi, niż zestaw wkrętaków do otwarcia koperty zegarka, co możecie zobaczyć na tym filmie instruktażowym.

Sama płyta główna jest oparta na mikrokontrolerze korzystającym z rdzenia Cortex M4/M0+ i korzysta z Bluetooth LE i modułu NFC NTAG213. Pozwala ona na mierzenie kroków i sygnalizowaniu powiadomień. Oferuje także podświetlenie RGB i tryb latarki, który jednak zużywa dużo prądu, więc lepiej używać go tylko w sytuacjach awaryjnych. Sama bateria ma wytrzymać około 10 miesięcy normalnej pracy, lub 3 lata w trybie oszczędnym bez mierzenia kroków.