Kultowy Casio może być smartwatchem. Wystarczy prosta modyfikacja

Casio F-91W to zegarek legenda. Bez większych zmian jest on produkowany od 1989 roku po dziś dzień.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:38
Swój sukces zawdzięcza temu, że jest to po prostu świetny i funkcjonalny zegarek elektroniczny o długim, bo aż 7-letnim czasie pracy, bogatej gamie funkcji. Dodatkowo wygląda po prostu dobrze i pasuje jednakowo do koszuli hawajskiej, jak i do garnituru. Firma Ollee Watch postanowiła go jednak nieco ulepszyć, dodając do niego szereg funkcji typowych dla smartwatchy.

Casio F-91W Ollee Watch

W jaki sposób? To bardzo proste: poprzez wymianę płyty głównej urządzenia na tę od Olle. I chociaż brzmi to jak poważne wyzwanie, to tak naprawdę proces ten jest niewiele trudniejszy, niż zwykła wymiana baterii w zegarku. Nie wymaga też bardziej zaawansowanych narzędzi, niż zestaw wkrętaków do otwarcia koperty zegarka, co możecie zobaczyć na tym filmie instruktażowym.

Sama płyta główna jest oparta na mikrokontrolerze korzystającym z rdzenia Cortex M4/M0+ i korzysta z Bluetooth LE i modułu NFC NTAG213. Pozwala ona na mierzenie kroków i sygnalizowaniu powiadomień. Oferuje także podświetlenie RGB i tryb latarki, który jednak zużywa dużo prądu, więc lepiej używać go tylko w sytuacjach awaryjnych. Sama bateria ma wytrzymać około 10 miesięcy normalnej pracy, lub 3 lata w trybie oszczędnym bez mierzenia kroków. 

Warto tu pamiętać, że zegarek wciąż korzysta z segmentowego ekranu, więc jego możliwości do wyświetlania treści są dość umowne. Firma chwali się także pulsometrem, ten jednak polega na mierzeniu pulsu samemu przy pomocy stopera. Zestaw do modyfikacji zegarka można kupić na stronie producenta za 54,99 USD, czyli za około 190 zł + VAT. 

Casio smartwatche Ollee Watch
Zródła zdjęć: Ollee Watch
Źródła tekstu: liliputing, Ollee/YouTube