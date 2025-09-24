Aplikacje

Google teraz śmiga w tym wyczekiwanym języku. I to na całym świecie

Wiele osób czekało na to, aż oparta na sztucznej inteligencji wyszukiwarka Google, przestanie być aż tak bardzo skoncentrowana na języku angielskim. I właśnie nastąpił językowy przełom.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:36
I nie, nie jest to jeszcze język polski, ale trzeba przyznać, że Google dołożyło wszelkich starań, aby tryb sztucznej inteligencji w wyszukiwarce stał się znacznie bardziej przystępny. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek, jeśli chodzi o wprowadzanie języków na tak wielką skalę.

Google oficjalnie wprowadził tryb AI w języku hiszpańskim na całym świecie. Oznacza to, że osoby hiszpańskojęzyczne na całym świecie będą mogły od teraz korzystać z wyszukiwarki Google w sposób jeszcze bardziej interaktywny i konwersacyjny. Pod warunkiem oczywiście, że tryb AI jest aktywny w ich kraju.

Użytkownicy pogadają od serca

Wszystko stało się znacznie doskonalsze. Użytkownicy mogą od teraz zadawać pytania naturalnymi frazami po hiszpańsku, przesyłać obrazy, śledzić tematy a także zgłębiać złożone idee i uzyskiwać odpowiedzi w formie wymiany zdań. Do tej pory było to możliwe jedynie w statycznych wynikach wyszukiwania. Nie trzeba podkreślać, jak wiele to znaczy dla rozgadanych Hiszpanów. 

Wdrożenie to jest kontynuacją sierpniowej ekspansji, kiedy to Google udostępniło tryb AI w języku angielskim w ponad 180 krajach (poza USA, Wielką Brytanią i Indiami). Ponadto Google udostępniło niektórym użytkownikom funkcje w ramach subskrypcji AI Ultra, w tym rezerwacje w restauracjach. W przyszłości obiecało dać jeszcze więcej spotkań oraz możliwości zakupu biletów na różne wydarzenia. 

