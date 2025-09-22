WhatsApp znów nam pomoże. Nowość najpierw trafi na iPhone'y

Póki co nowa funkcja jest dostępna jedynie dla użytkowników iPhone'ów, ale nie ukrywamy, że czekali na nią wszyscy. Narazie dostępna jest dla niewielkiej grupy testujących, ale to ważne, aby była możliwie jak najlepiej przetestowana zanim firma wdroży ją na szerszą skalę.

WhatsApp z nową funkcją

Komunikator wprowadza nową funkcję przypominania w wiadomościach. To istne wybawienie dla wszystkich zapominalskich oraz dla tych, którzy są zabiegani. Dzięki niej, będzie można ustawić powiadomienia dla konkretnych wiadomości. Co to nam da? Otóż, sprawi, że nie zapomnimy na nie odpowiedzieć. Co ciekawe, WhatsApp wprowadził różne opcje czasowe tego typu powiadomień - można wybrać spośród tzw. gotowców, albo stworzyć własny timer, dostosowany do naszego trybu życia. Można wybrać timer od 1 minuty do 24 godzin. Po ustawieniu takiego przypomnienia, użytkownik może oznaczyć je za pomocą specjalnej etykiety. Dzięki temu odróżni je spośród natłoku nowych wiadomości i powiadomień.

Teraz już nie zapomnisz odpowiedzieć