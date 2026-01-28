Sprzęt

Action rzucił za 32,99 zł. Ogarnij, zanim wejdą ci do domu

Action sypie promocjami z dnia na dzień. Już jutro nadarzy się okazja na zgarnięcie taniej fajnego gadżetu – sprzętu, który może się przydać do zabezpieczenia domu lub posesji przed nieproszonymi gośćmi.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:18
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Action rzucił za 32,99 zł. Ogarnij, zanim wejdą ci do domu

Od jutra, 28 stycznia, do 3 lutego w Action czeka przeceniona solarna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Ten niepozorny gadżet będzie można zgarnąć w promocji za jedyne 32,99 zł. To bardzo dobra cena, dzięki której nie trzeba będzie od razu kupować drogiego systemu antywłamaniowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lampa solarna w Action za 32,99 zł

No dobra, to co robi takie urządzenie? Lampa ścienna LED z czujnikiem ruchu włącza się automatycznie, gdy tylko... wykryje ruch, oczywiście. To bardzo praktyczne, gdy nie masz wolnej ręki, aby włączyć światło. Jest też drugie zastosowanie – ledowe światło o jasności 600 lumenów może pokrzyżować plany włamywaczy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch KUMI GT5 Pro+ Czarny
Smartwatch KUMI GT5 Pro+ Czarny
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Etui TECH-PROTECT MagMat MagSafe do Apple iPhone Air Czarny matowy
Etui TECH-PROTECT MagMat MagSafe do Apple iPhone Air Czarny matowy
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Etui TECH-PROTECT Defense Air do Garmin Fenix 8 51 mm Czarny
Etui TECH-PROTECT Defense Air do Garmin Fenix 8 51 mm Czarny
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement

Ci mniej rozgarnięci spłoszą się, gdy tylko lampa się zaświeci, myśląc, że zostali namierzeni przez profesjonalny system ochrony. Ci bardziej kumaci zapewne szybko się zorientują, że to lampa, która włącza się automatycznie, ale zapalające się nagle światło może im przeszkodzić w złodziejskim procederze – włamywacze lubią przecież ciemność i nie chcą zwracać na siebie uwagi.  Solarna lampa ścienna, choć tania i prosta, zwraca uwagę.

Action rzucił za 32,99 zł. Ogarnij, zanim wejdą ci do domu

Gadżet z Action przystosowany jest do montażu na ścianie, można go ustawić pod dowolnym kątem, a po umieszczeniu w wyznaczonym miejscu jest już bezobsługowy. W zestawie znajduje się bateria z funkcją ponownego ładowania, którą zasila energia słoneczna – pobór energii jest tak niewielki, że wystraszy nawet słabe, zimowe światło. Czujnik działa w zakresie nawet do 5 metrów.

Action rzucił za 32,99 zł. Ogarnij, zanim wejdą ci do domu

Okazję na lampę ścienną LED z czujnikiem ruchu marki Solar zaznajomisz tu. Na stronie możesz wyszukać najbliższy sklep Action.

Image
telepolis
Action Action promocje Lampa ścienna LED solarna lampa ścienna
Zródła zdjęć: Telepolis.pl, Action