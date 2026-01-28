Action rzucił za 32,99 zł. Ogarnij, zanim wejdą ci do domu

Od jutra, 28 stycznia, do 3 lutego w Action czeka przeceniona solarna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Ten niepozorny gadżet będzie można zgarnąć w promocji za jedyne 32,99 zł. To bardzo dobra cena, dzięki której nie trzeba będzie od razu kupować drogiego systemu antywłamaniowego.

Lampa solarna w Action za 32,99 zł

No dobra, to co robi takie urządzenie? Lampa ścienna LED z czujnikiem ruchu włącza się automatycznie, gdy tylko... wykryje ruch, oczywiście. To bardzo praktyczne, gdy nie masz wolnej ręki, aby włączyć światło. Jest też drugie zastosowanie – ledowe światło o jasności 600 lumenów może pokrzyżować plany włamywaczy.

Ci mniej rozgarnięci spłoszą się, gdy tylko lampa się zaświeci, myśląc, że zostali namierzeni przez profesjonalny system ochrony. Ci bardziej kumaci zapewne szybko się zorientują, że to lampa, która włącza się automatycznie, ale zapalające się nagle światło może im przeszkodzić w złodziejskim procederze – włamywacze lubią przecież ciemność i nie chcą zwracać na siebie uwagi. Solarna lampa ścienna, choć tania i prosta, zwraca uwagę.

Gadżet z Action przystosowany jest do montażu na ścianie, można go ustawić pod dowolnym kątem, a po umieszczeniu w wyznaczonym miejscu jest już bezobsługowy. W zestawie znajduje się bateria z funkcją ponownego ładowania, którą zasila energia słoneczna – pobór energii jest tak niewielki, że wystraszy nawet słabe, zimowe światło. Czujnik działa w zakresie nawet do 5 metrów.