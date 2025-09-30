Efekt jak za 2000 zł? W Action kupisz podobne za 130 zł

Pewnie nieraz widzieliście w sklepie lub u znajomych telewizory Philipsa z systemem Ambilight. To ta kolorowa poświata na ścianie za ekranem, która dynamicznie zmienia się wraz z obrazem. Efekt jest rewelacyjny, ale do tej pory, jeśli nie miałeś TV Philipsa, stworzenie czegoś takiego było kosmicznie drogie. Zestaw Philips Hue z taśmą LED, modułem synchronizującym (Sync Box) i mostkiem to w oficjalnym sklepie to wydatek ponad 2000 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Taki zestaw można oczywiście znaleźć w nieco niższej cenie. Jednak nie zdołamy pobić ceny z Action. Tam w nowej promocji tygodnia pojawił się cały zestaw, który robi dokładnie to samo, za ułamek tej ceny.

Kilka prostych kroków i gotowe

Skorzystanie z zestawu oferowanego przez Action jest bardzo łatwe. "Magia" nie dzieje się w telewizorze, a w małym, czarnym pudełku dołączonym do zestawu. Jest to HDMI Sync Box. A działa to tak:

przyklejasz taśmę LED z tyłu obudowy telewizora,

źródło obrazu (np. konsolę, dekoder, przystawkę smart TV) podłączasz kablem HDMI nie do TV, a do tego pudełka,

pudełko podłączasz drugim kablem HDMI do telewizora.

I to wszystko. HDMI Synk Box "czyta" sygnał wideo, który przez niego przechodzi, i w czasie rzeczywistym wysyła do taśmy LED informację, jaki kolor i w którym miejscu ma wyświetlić. Jak widzisz, instalacja jest banalnie prosta i zajmuje kilka minut.

Magia w grach i filmach

No dobrze, ale po co to komu? Odpowiem szczerze: gdy raz tego spróbujesz, nie będziesz chciał wracać do zwykłego oglądania. Sam korzystam z czegoś podobnego na własnym telewizorze, więc wiem, o czym mówię (czy raczej piszę).

Oglądasz filmy i seriale? Zapewne tak. Wyobraź sobie scenę wybuchu w filmie akcji, gdy cała ściana za telewizorem rozbłyska pomarańczowym światłem. Oglądasz film przyrodniczy, a błękit oceanu "wylewa się" poza ekran. To niesamowicie buduje klimat i sprawia, że obraz wydaje się większy.

Jeszcze więcej efektu "WOW" jest podczas grania na konsoli. Pędzisz przez zielone lasy w grze przygodowej? Ściana za telewizorem też jest zielona. Twój bohater dostaje obrażenia, a pokój rozbłyska na czerwono. Grając w wyścigi w nocy, czujesz się otoczony światłami neonów miasta. Poziom zanurzenia w grze wzrasta o 100%.

Nawet przy oglądaniu zwykłych wiadomości delikatna, neutralna poświata za ekranem sprawia, że wzrok mniej się męczy w ciemnym pokoju. A wszystko to kontrolujesz z aplikacji w telefonie.

Za cenę 129,95 zł to absolutny hit (obniżka z 152,95 zł). Jeśli kiedykolwiek marzył Ci się taki efekt, ale cena Philips Hue skutecznie Cię odstraszała, to teraz masz okazję, której nie możesz przegapić. To prawdopodobnie najlepszy i najtańszy sposób na ulepszenie swojego domowego centrum rozrywki.