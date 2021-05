Acer postawi projektowanie na głowie! Modele ożyją w 3D bez okularów

Acer pokazał podczas konferencji next@acer coś niesamowitego: ekran 3D, który nie wymaga okularów i oprogramowanie, które pozwala pracować na nim z modelami. Projekt SpatialLabs postawi na głowie projektowanie i modelowanie.

Acer w projekcie SpatialLabs wprowadza ekran stereoskopowy na zupełnie nowy poziom. Ta konstrukcja sprawia, że model dosłownie unosi się przed ekranem. Na filmie poniżej możemy zobaczyć proponowane zastosowania SpatialLabs. Oczywiście zostały nieco przerysowane, ale mniej-więcej takie wrażenie można mieć, korzystając ze SpatialLabs.

Jak działa Acer SpatialLabs?

Acer SpatialLabs to przede wszystkim innowacyjny ekran, który może działać w trybie 2D i 3D. Domyślnie działa w trybie 2D i umożliwia normalną pracę z przeciętnymi programami. Dopiero po uruchomieniu jednego z programów Acer SpatialLabs przełącza się w tryb 3D.

SpatialLabs to nie tylko widok stereoskopowy, choć oczywiście podstawą jest specjalna matryca. W prototypowym laptopie znalazł się panel UHD 2D, na który nałożona został układ ciekłokrystalicznych soczewek, zapewniający widok stereoskopowy. By doświadczenie było naturalne, ekran i soczewki działają w połączeniu z kamerami śledzącymi ruchy głowy i gałek ocznych. Dzięki temu artysta nie musi siedzieć idealnie na wprost, by obejrzeć model z innej perspektywy. Oczywiście są tu pewne ograniczenia, ale SpatialLabs daje ogromną wolność w tym zakresie.

Oprogramowanie SpatialLabs renderuje inny obraz dla lewego oka użytkownika i inny dla prawego. Proces ten odbywa się w czasie rzeczywistym, więc artysta może wchodzić w interakcje z modelem. Końcowe wrażenie jest, jakby model został wyjęty z ekranu i lewitował nad klawiaturą laptopa ConceptD. To z kolei pozwoli pominąć sporo wydruków 3D przy tworzeniu przedmiotów użytkowych i postaci, a przy komponowaniu scen umożliwi znalezienie wyjątkowej perspektywy znacznie szybciej, niż przez sterowanie wirtualną kamerą. Powiedzmy sobie wprost: oglądanie scen 3D na płaskim ekranie to nie to samo. Architektów zainteresuje na pewno możliwość podłożenia pod model wirtualnego tła HDRI.

Początkowo Acer zamontował tę matrycę do prototypowych laptopów z serii ConceptD, które już trafiły do wąskiego grona artystów i twórców pracujących w Unreal Engine. Towarzyszą jej oczywiście specjalne programy jak przeglądarka modeli SpatialLabs Model Viewer (współpracuje m.in. z Blenderem i Autodesk Fusion 360), SpatialLabs Player do odtwarzania filmów stereoskopowych czy wtyczka do programu Maya.

Programiści Unreal Engine mile widziani

Acer uruchomił także Developer Program SpatialLabs dla programistów Unreal Engine, co daje wyjątkową okazję do przyjrzenia się na własne oczy, jak wygląda przyszłość prezentacji modeli 3D. To doskonała wiadomość, bo Unreal Engine jest świetnie znany w branży gier i wizualizacji 3D i na pewno zobaczymy coś niesamowitego dzięki tej współpracy.

Zakwalifikowani do programu twórcy będą mogli wykorzystywać dostarczone urządzenia do tworzenia projektów w Unreal Engine przez całe 3 miesiące. W zamian za to pozwolą firmie Acer na ich prezentowanie przez jeden rok. Podczas procesu twórczego gromadzone będą informacje zwrotne od użytkowników, które posłużą do dalszego udoskonalania SpatialLabs.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o aplikowanie na stronie SpatialLabs. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca, po tym terminie Acer skontaktuje się z wybranymi osobami i dostarczy prototypowe laptopy ConceptD.

