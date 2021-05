Acer ConceptD: Artystyczne laptopy już z GeForce RTX 30 i ekranami 16:10

Acer odświeżył mobilne stacje robocze dla artystów z serii ConceptD. Laptopy zyskały procesory Intel Core z serii H, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30 oraz 16-calowe ekrany o proporcjach 16:10. Niezmiennie są potężne i niespotykanie estetyczne, by spełnić także wizualne wymagania kreatywnych użytkowników.

Acer ConceptD 5 i ConceptD 5 Pro dla twórców 2D i 3D

W laptopach z serii Acer ConceptD 5 (CN516-72G) wprowadzone zostały procesory Intel Core z serii H oraz układy graficzne GeForce RTX aż do 3060. Dla szukających wyższej wydajności powstał ConceptD 5 Pro (CN516-72P, widoczny powyżej). W tym modelu można będzie wybrać układ NVIDIA RTX A5000 lub RTX A3000. Ta pierwsza wystarczy, by w czasie rzeczywistym używać śledzenia promieni (ray tracing) przy pracy w środowisku 3D, edycję materiałów wideo 8K oraz wygodną pracę ze sztuczną inteligencją.

W laptopach Acer ConceptD 5 Pro można zamontować do 64 GB RAM-u DDR4 oraz do 2 TB pamięci masowej PCIe Gen 4 M.2 SSD w konfiguracji RAID 0. Odpowiednie chłodzenie potężnych układów graficznych zapewnia układ Acer Vortex Flow, wykorzystujący trzy wentylatory. Wśród nich jest jeden AeroBlade 3D 5. generacji.

Nie mniej dopracowane są ekrany w tych komputerach. Są tu 16-calowe matryce o rozdzielczości 3K (3072 x 1920), zgolne wyświetlić 100% przestrzeni DCI-P3. Współczynnik Delta E jest mniejszy niż 2, co gwarantuje świetne odwzorowanie kolorów. Co ciekawe, ekran ma proporcje 16:10, więc mamy nieco więcej miejsca w pionie, niż na typowych laptopach z ekranami 16:9. Nietrudno docenić ten szczegół przy tworzeniu materiałów multimedialnych.

Na obudowie laptopów znalazły się dwa porty USB typu C z obsługą Thunderbolt 4, wyjście HDMI 2.1 i czytnik kart SD (SD7.0). Klawiaturę zaprojektowano z myślą o cichej pracy, natomiast 6-calowy touchpad z powłoką Corning Gorilla Glass zawiera także czytnik linii papilarnych, dzięki czemu logowanie jest łatwe i wygodne.

ConceptD 7 Ezel – jedyny w swojej klasie



ConceptD 7 Ezel (CC715-72G) to jedyny w swoim rodzaju laptop dla kreatywnych i najbardziej wymagających użytkowników. NIe ma tu miejsca na kompromisy, zarówno w zakresie specyfikacji, jak i jakości wykonania. Sztandarowy komputer Acera dla twórców został wyposażony w procesory Intel Core i7-11800H 11. generacji i mobilne wersje układów graficznych do GeForce RTX 3080. Dostępny będzie również ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P) z procesorem Intel Xeon W-11955M oraz grafiką NVIDIA RTX A5000 lub A3000. Do tego oczywiście mozna wybrać dysk PCIe o pojemności do 2 TB oraz do 32 GB pamięci operacyjnej DDR4. Najnowsze modele zostały wyposażone w dwa porty Thunderbolt 4 o przepustowości dwukierunkowej do 40 Gb/s i z możliwością podłączenia do pięciu urządzeń.

Zwieńczeniem tej konstrukcji jest wyświetlacz dotykowy o przekątnej 15,6’’ i rozdzielczości 4K. Panel ten ma certyfikację PANTONE, jest w stanie wyświetlić 100% przestrzeni Adobe RGB przy współczynniku dokładności Delta E poniżej 2. Za regulację położenia ekranu odpowiada innowacyjny mechanizm Acer o nazwie Ezel Hinge. To dzięki niemu można zamienić Acer ConceptD 7 Ezel w tablet, deskę kreślarską lub prezenteri. Na wyposażeniu znajduje się też cyfrowy rysik Wacom EMR, wysoko ceniony przez twórców.

ConceptD 3 Ezel i ConceptD 3 – mocne i kompaktowe

Acer odświeżył również linię ConceptD 3, do której zaliczają się mocarne laptopy 14-calowe, idealne dla szukających mocy i mobilności w jednym. Są to modele: konwertowalny CC314-72G (widoczny na zdjęciu na górze artykułu) i tradycyjny CN314-72G.

Wszystkie nowe warianty ConceptD 3 zostały wyposażone w procesory Intel Core z serii H 11. generacji. Modele komercyjne i konsumenckie będą oferowane z kartami NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, we wszystkich będą montowane dyski SSD PCIe 4. generacji oraz znajdzie się port Thunderbolt 4 z możliwością szybkiego ładowania. Wspomniane 14-calowe ekrany to oczywiście panele najwyższej jakości z certyfikacją Pantone, zapewniające 100% pokrycie przestrzeni sRGB i Delta E poniżej 2. Ich rozdzielczość będzie wynosić 1920 × 1080 pikseli.

Dostępne będą również modele ConceptD 3 (CN314-72P) i ConceptD 3 Ezel Pro (CC314-72P) z procesorem Intel Core i7 o częstotliwości taktowania do 4,6 GHz. Towarzyszy mu układ graficzny NVIDIA T1200.

Acer nie podaje jeszcze daty wejścia tych maszyn na polski rynek ani cen, ale nie będziemy długo czekać.

