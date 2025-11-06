Mercusys ME25BE, budżetowy wzmacniacz Wi-Fi 7

Jak zachwala producent, Mercusys ME25BE to urządzenie dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał szybkiego internetu w każdym pomieszczeniu w dużym domu czy biurze. Wzmacniacz obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7, oferując prędkości do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz. Takie parametry pozwalają swobodnie streamować filmy w jakości 4K, prowadzić wideokonferencje bez opóźnień czy grać online z minimalnym pingiem, nawet wtedy, gdy z sieci jednocześnie korzysta kilka osób.

Technologie Multi-RU i Multi-Link Operation zwiększają przepustowość i stabilność połączenia, umożliwiając jednoczesne przesyłanie danych wieloma kanałami. Dzięki obsłudze kanału 160 MHz i modulacji 4K-QAM urządzenie potrafi jeszcze lepiej wykorzystać dostępne pasmo, co przekłada się na szybsze i bardziej responsywne połączenie.

ME25BE jest także kompatybilny z technologią EasyMesh, która umożliwia stworzenie rozległej sieci Wi-Fi z wykorzystaniem kilku urządzeń. W praktyce oznacza to, że sygnał obejmuje całe mieszkanie lub dom, a użytkownik może swobodnie przemieszczać się między pomieszczeniami, nie tracąc połączenia. Za bezpieczeństwo danych odpowiada najnowszy standard szyfrowania WPA3.

Model wyposażono także w gigabitowy port Ethernet, który pozwala stworzyć szybkie i stabilne połączenie przewodowe dla sprzętów bez modułu WiFi, takich jak starsze modele telewizorów smart, konsole do gier czy komputery stacjonarne.

Instalacja i obsługa wzmacniacza są wyjątkowo proste. Połączenie z siecią odbywa się jednym kliknięciem – wystarczy wcisnąć przycisk WPS. Wszystkimi ustawieniami można następnie zarządzać z poziomu aplikacji Mercusys. W razie potrzeby wzmacniacz można przełączyć w tryb punktu dostępowego (AP), dzięki czemu sieć przewodowa zyskuje możliwość obsługi urządzeń Wi-Fi.