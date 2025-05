Sprzedaż Tesli poleciała na łeb na szyję. Kto inny zyskuje

Od wyborów i wygranej Donalda Trumpa minęło już kilka miesięcy. Tymczasem sprzedaż Tesli w Europie ma się coraz gorzej. Z ostatniego raportu opublikowanego przez niemiecką Radę Transportu Drogowego - Kraftfahhr-Bundesamt (KBA), Tesla sprzedała w tym kraju zaledwie 885 samochodów w kwietniu. To aż o 45% mniej niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej oraz Australii.

Spadki sprzedaży odbiły się mocno na wynikach finansowych producenta elektryków. Zysk operacyjny za pierwszy kwartał tego roku spadł o 71%. Warto zaznaczyć, że słabe wyniki kwietnia to już nowy kwartał, co sugeruje, że wynik finansowy w najbliższym okresie raczej się nie poprawi.

Prezes Tesli, Elon Musk, mocno zaangażował się nie tylko w same wybory, dotując kampanię Trumpa milionami dolarów. Jest on obecnie też zaangażowany w rządzie nowego prezydenta, co nie podoba się wielu klientom na całym świecie.