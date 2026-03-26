Polacy przyzwyczaili się już do segregacji śmieci i do różnych kolorów pojemników, które mają jasne opisy, co do nich wrzucać. I mamy takich podstawowych pojemników pięć. Jednak, nowością dla wielu gmin i miast są dodatkowe pojemniki w kolorze białym. Wyjaśniamy, gdzie można je spotkać i co należy do nich wrzucać. 

Zmiana w segregacji śmieci? Oto, co oznacza taki kolor pojemnika

W Polsce, system segregacji śmieci obowiązuje od wielu lat. Od czasu do czasu, wprowadzane są lekkie zmiany, związane najczęściej z dorzuceniem kolejnego koloru pojemnika, na określone odpady. Wszystko po to, aby jak najlepiej chronić środowisko i usprawniać procesy związane z recyclingiem.

Białe pojemniki na bezbarwne szkło

I tak większość osób doskonale wie, że do żółtych kontenerów wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, do niebieskich papier, do szarych zmieszane, a bioodpady lądują w brązowym pojemniku. Zielone kontenery kojarzą się nam z wyrzucaniem szkła. A co zatem mielibyśmy umieścić w białym?

Do białego słoiki i szklane opakowania

To nowość dla wielu ulicach i osiedlach polskich miast. Białe pojemniki już pojawiły się w Poznaniu, Gnieźnie, Krakowie, Warszawie i wielu innych polskich miastach. A służą temu, aby gromadzić szkło bezbarwne. Oznacza to, że powinniśmy wyrzucać do nich słoiki po dżemach i innych przetworach i bezbarwne opakowania po kosmetykach. Oczywiście, pod warunkiem, że nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców. Możemy wyrzucać także butelki, choć może się okazać, że te po napojach, bardziej będzie się nam opłacało zwrócić, zgodnie zasadami systemu kaucyjnego

Szkło wyrzucone do białego pojemnika powinno być czyste, bez nakrętek i etykiet.

czytamy na portalusamorzadowym.pl

Okazuje się, że Polska bardzo dobrze radzi sobie z recyclingiem szkła. Dane wyraźnie wskazują na to, że w tej kwestii jest liderem w Europie i poziom odzyskiwania szkła w naszym kraju przekracza 70 procent. 

Rozglądajmy się zatem dookoła, być może nasza gmina także zdecydowała się na osobne zbieranie bezbarwnego szkła. Szkoda byłoby przegapić taki kontener i tym samym narazić się na wyższe opłaty, albo w najgorszym razie, karę. Portal samorządowy że najwyższy mandat za niewłaściwe wyrzucanie odpadów, które powinny trafić do Punktu Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych, wyniósł do tej pory - 5 tysięcy złotych. 

Źródła zdjęć: gkordus / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, Ministerstwo Klimatu i Środowiska