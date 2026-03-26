Zmiana w segregacji śmieci? Oto, co oznacza taki kolor pojemnika

W Polsce, system segregacji śmieci obowiązuje od wielu lat. Od czasu do czasu, wprowadzane są lekkie zmiany, związane najczęściej z dorzuceniem kolejnego koloru pojemnika, na określone odpady. Wszystko po to, aby jak najlepiej chronić środowisko i usprawniać procesy związane z recyclingiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Białe pojemniki na bezbarwne szkło

I tak większość osób doskonale wie, że do żółtych kontenerów wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, do niebieskich papier, do szarych zmieszane, a bioodpady lądują w brązowym pojemniku. Zielone kontenery kojarzą się nam z wyrzucaniem szkła. A co zatem mielibyśmy umieścić w białym?

Do białego słoiki i szklane opakowania

To nowość dla wielu ulicach i osiedlach polskich miast. Białe pojemniki już pojawiły się w Poznaniu, Gnieźnie, Krakowie, Warszawie i wielu innych polskich miastach. A służą temu, aby gromadzić szkło bezbarwne. Oznacza to, że powinniśmy wyrzucać do nich słoiki po dżemach i innych przetworach i bezbarwne opakowania po kosmetykach. Oczywiście, pod warunkiem, że nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców. Możemy wyrzucać także butelki, choć może się okazać, że te po napojach, bardziej będzie się nam opłacało zwrócić, zgodnie zasadami systemu kaucyjnego.

Szkło wyrzucone do białego pojemnika powinno być czyste, bez nakrętek i etykiet. czytamy na portalusamorzadowym.pl

Okazuje się, że Polska bardzo dobrze radzi sobie z recyclingiem szkła. Dane wyraźnie wskazują na to, że w tej kwestii jest liderem w Europie i poziom odzyskiwania szkła w naszym kraju przekracza 70 procent.