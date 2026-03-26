RTV Euro AGD jak AliExpress. Ostatnie sztuki po 49,99 zł
Azotek galu bezpowrotnie odmienił świat ładowarek. Teraz nawet mocarne konstrukcje mogą być małe, a zarazem tanie. Tu jednak mamy do czynienia z promocją, która ścięła cenę produktu o ponad połowę ze 109,99 zł do 49,99 zł.
W ramach tej promocji możecie kupić ładowarkę Baseus GaN5. Jest to świetnie rozwiązanie szczególnie dla fanów chińskich smartfonów. A to dlatego, że poza standardowymi standardami jak PD i QC wspiera ona także SCP, AFC i PPS. Tym samym wykorzystując szybkie ładowanie, uzupełnimy nią energię w znacznej większości smartfonów na rynku.
Baseus GaN5 oferuje tak wiele za tak niewiele
Sama ładowarka oferuje 65 W mocy. Tym samym nadaje się nie tylko do smartfonów, czy słuchawek, ale także naładuje większość niegamingowych laptopów na rynku. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby naładować kilka urządzeń jednocześnie.
W końcu 65 W to sensowny zapas mocy, a sama ładowarka jest wyposażona w dwa wyjścia USB-C, oraz jedno USB-A. W zestawie znajdziemy także metrowy kabel USB-C/USB-C, który jest w stanie przesłać do 100 W mocy.