RTV Euro AGD jak AliExpress. Ostatnie sztuki po 49,99 zł

W ramach tej promocji możecie kupić ładowarkę Baseus GaN5. Jest to świetnie rozwiązanie szczególnie dla fanów chińskich smartfonów. A to dlatego, że poza standardowymi standardami jak PD i QC wspiera ona także SCP, AFC i PPS. Tym samym wykorzystując szybkie ładowanie, uzupełnimy nią energię w znacznej większości smartfonów na rynku.

Baseus GaN5 oferuje tak wiele za tak niewiele

Sama ładowarka oferuje 65 W mocy. Tym samym nadaje się nie tylko do smartfonów, czy słuchawek, ale także naładuje większość niegamingowych laptopów na rynku. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby naładować kilka urządzeń jednocześnie.