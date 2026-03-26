Co 0,02 s ktoś instaluje Wiadomości Google. Aplikacja pobiła nowy rekord
Wiadomości Google (Google Messages) przekroczyły barierę 10 miliardów instalacji na urządzeniach z systemem Android. Aplikacja stale zyskuje nowych użytkowników, co jest efektem popularyzacji standardu RCS.
Szybkie tempo wzrostu
W maju 2020 roku Wiadomości Google miały miliard pobrań. Obecnie ta liczba wynosi już 10 miliardów, co daje średnio 4,18 miliona nowych instalacji każdego dnia.
W ciągu godziny program trafia na 174 tysiące urządzeń, co oznacza 48 instalacji w każdej sekundzie. Komunikator firmy Google zyskuje nowego użytkownika średnio co 0,02 sekundy.
Koniec aplikacji operatorów
Wiadomości Google to domyślna aplikacja do SMS-ów na nowych smartfonach z Androidem. W przeszłości operatorzy komórkowi czy producenci smartfonów instalowali tu własne programy. Jednak rozwój standardu RCS przez giganta z Mountain View zmienił tę sytuację.
Sieci komórkowe na ogół zrezygnowały ze swoich autorskich rozwiązań, a klienci na całym świecie otrzymują teraz od razu aplikację twórców systemu Android. Wpłynęło to również na szybki wzrost liczby pobrań w oficjalnym sklepie.
Miliardy wiadomości RCS
W 2024 roku firma Apple wprowadziła obsługę RCS w iPhone'ach. Zmiana ułatwiła wymianę wiadomości między różnymi systemami. Użytkownicy przesyłają w ten sposób zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, widzą też wskaźniki pisania na klawiaturze. Google wdroży wkrótce pełne szyfrowanie dla takich rozmów.
Z najnowszych statystyk wynika, że codziennie na całym świecie wysyła się ponad 14 miliardów wiadomości w standardzie RCS. Każdego dnia z Wiadomości Google korzysta ponad 750 milionów osób. W skali miesiąca liczba ta przekracza 1,2 miliarda.
Zasady zliczania instalacji
Sklep Play zalicza instalację dopiero po aktywacji telefonu, wymagane jest również zalogowanie na Konto Google. Pudełka ze sprzętem leżące w magazynach nie powiększają tej statystyki. Podane wyżej liczby obejmują wyłącznie urządzenia z systemem Android.
Z 10 miliardami pobrań Google Messages dołączają do grupy najpopularniejszych aplikacji. Są tam już YouTube, Mapy Google, Chrome oraz Gmail. Producent na bieżąco rozwija swoje oprogramowanie i dodaje do niego nowe funkcje. Wśród nich jest choćby udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym.