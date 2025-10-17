Tech

ASML nie może narzekać. Kolejne miliony płyną z Koreii Południowej

Czołowy producent sprzętu do produkcji półprzewodników, holenderska firma ASML, z kolejnymi zamówieniami. Tym razem pochodzą one od czebola.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:24
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ASML nie może narzekać. Kolejne miliony płyną z Koreii Południowej

Samsung inwestuje w technologię High-NA EUV, kupując dwa najnowsze systemy litograficzne ASML Twinscan EXE:5200B o łącznej wartości 773 milionów dolarów. Każda z tych maszyn jest w stanie przetwarzać ponad 175 wafli na godzinę. Pierwszy skaner ma zostać zainstalowany jeszcze w tym roku, natomiast drugi trafi do fabryki Samsunga na początku 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na te same maszyny czeka Intel oraz SK hynix

Opisywane urządzenia umożliwiają tworzenie tranzystorów o wielkości zaledwie 8 nm, a więc znacznie mniejszych niż w obecnych węzłach "klasy 2 nm", gdzie odstęp między bramkami przekracza 40 nm, a odstęp między metalowymi ścieżkami wynosi około 20 nm.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Urządzenie wielofunkcyjne CANON Pixma MG2551S Druk w kolorze
Urządzenie wielofunkcyjne CANON Pixma MG2551S Druk w kolorze
0 zł
169 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Filament CREALITY Hyper ABS, Średnica 1.75 mm, 1 kg Biały
Filament CREALITY Hyper ABS, Średnica 1.75 mm, 1 kg Biały
0 zł
76.26 zł - najniższa cena
Kup teraz 76.26 zł
Folia do laminowania IBICO 627311 Light A3, 75 mic (100 szt.)
Folia do laminowania IBICO 627311 Light A3, 75 mic (100 szt.)
0 zł
42.13 zł - najniższa cena
Kup teraz 42.13 zł
Advertisement

Samsung Foundry planuje wykorzystać nowe skanery głównie do produkcji układów logicznych i pamięci SRAM, a zastosowanie w produkcji bardziej skomplikowanego DRAM ma nadejść w późniejszym terminie.

ASML prognozuje, że do 2027 roku dostarczy 10 skanerów EUV High-NA oraz 56 EUV Low-NA - w tym 5 dla Intela, 7 dla Samsunga i nawet 20 dla SK Hynix. W przypadku droższych maszyn, Niebiescy planują wykorzystać je przy produkcji w nadciągającej dopiero litografii Intel 14A.

I chociaż cena za jeden taki system wydają się astronomiczna, to pozwala on znacząco uprościć proces dzięki redukcji liczby etapów dla wybranych warstw. To skraca czas cyklu produkcyjnego i obniża jego koszt oraz zwiększa uzysk. W efekcie pozwala zaoferować lepsze ceny klientom. Nowe maszyny są też kluczowe dla sprawnego przechodzenia na nowsze węzły.

Image
telepolis
korea południowa samsung produkcja układów półprzewodnikowych produkcja układów scalonych ASML
Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: KED Global, TPU, Oprac, własne