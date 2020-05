Xbox Series X da nowe życie starszym grom

Xbox Series X będzie bardzo dobrym wyborem nie tylko dla tych konsolowych graczy, którzy oczekują najnowszych tytułów. Nadchodząca konsola tchnie nowe życie także w starsze gry.

Już wcześniej zapowiadano, że debiutująca w tym roku konsola Xbox Series X pozwoli na uruchomienie gier z poprzednich generacji Xboksa. Teraz przedstawiciele Microsoftu sprecyzowali, że testy starszych gier zabrały łącznie 100 tysięcy godzin, a zespół zamierza podwoić ten wynik. To wszystko dlatego, że Microsoft chce by gracz nie musiał się martwić tym, czy uruchomi starsza grę na najnowszej konsoli. Po prostu ma to zrobić, a urządzenie ma być do tego w pełni przystosowane.

Konsola jednak nie tylko powoli na samą grę, ale i automatycznie doda tryb HDR i podwoi szybkość klatkowania. Gry z 30 klatkami na sekundę teraz zadziałają z sześćdziesięcioma. Te z 60 teraz będzie można podziwiać aż w 120 klatkach na sekundę. Czy to starczy Microsoftowi do pokonania konkurencyjnego PlayStation? Dowiemy się już w tym roku. Japończycy ze swojej strony zapewniają, że ich wyrób będzie nawet 100 razy szybszy niż poprzednia generacja.

Źródło tekstu: gsmarena