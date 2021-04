Steam - ruszyła wyprzedaż z okazji Złotego Tygodnia. Co warto kupić?

Steam rozpoczął Złoty Tydzień, co oznacza promocje ceny na wiele gier. Zebrałem kilka w mojej ocenie najciekawszych produkcji, które warto z tej okazji zakupić.

Na Steamie rozpoczęła się kolejna wyprzedaż. Tym razem została ona zorganizowana z okazji tzw. Złotego Tygodnia, czyli długiego weekendu majowego, który co roku świętują Japończycy. W ciągu zaledwie kilku dni odbywają się tam aż cztery święta narodowe, co jest okazją do dłuższego odpoczynku. Wiele firm zamyka się na 7-10 dni, a sami Japończycy w tym czasie oddają się między innymi zwiedzaniu. Właśnie z tego powodu Steam przecenił gry, które pochodzą z Państwa Kwitnącej Wiśni.

Wyprzedaż wystartowała 29 kwietnia i potrwa do 6 maja do godziny 19:00 czasu polskiego. W tym czasie wszyscy gracze mają okazję w obniżonych cenach kupić wiele gier z japońskim rodowodem. Co jest szczególnie warte uwagi? Wybrałem kilka w mojej ocenie najciekawszych produkcji.

Steam - najciekawsze gry na wyprzedaży

W mojej ocenie warto zainteresować się między innymi:

Sam zastanawiam się przede wszystkim nad Little Nightmares, bo w tej cenie aż żalem byłoby nie kupić tej niezwykle klimatycznej gry. Poza tym zastanawiam się nad Death Stranding, bo przecena jest znacząca, a gra zebrała świetne recenzje. Ze swojej strony polecam za to Dragon Ball FighterZ, bo to doskonała bijatyka nie tylko dla fanów Smoczych Kul.

