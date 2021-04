Twórcy Mortal Kombat pracują nad bijatyką w uniwersum Marvela

Twórcy Mortal Kombat - NetherRealm Studios - znani się przede wszystkim z tworzenia gier z gatunku bijatyk. Ich kolejnym projektem może być tego typu produkcja, ale w uniwersum Marvela.

NetherRealm Studios znane jest przede wszystkim z gier z serii Mortal Kombat, ale na swoim koncie mają także bijatyki z uniwersum DC Comics, czyli Injustice oraz Injustice 2. Nie ulega jednak wątpliwości, że w ostatnich latach - głównie za sprawą filmów - to jednak konkurencyjny Marvel cieszy się większą popularnością. Nic dziwnego, że kolejną grą NetherRealm Studios może być właśnie bijatyka z Hulkiem, Iron-Manem czy Spider-Manem w roli głównej.

Powstaje bijatyka w uniwersum Marvela?

Taką informację przekazał Daniel Ritchman, który specjalizuje się w ujawnianiu podobnych informacji. Według jego wiedzy NetherReaml Studios już pracuje nad bijatyką w uniwersum Marvela. Szczegóły i stopień zaawansowania prac nie są znane, ale wiemy, że będzie to produkcja na konsole nowej generacji - PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a prawdopodobnie także PC-ty.

Biorąc pod uwagę, jak dobrze oceniane są kolejne gry z serii Mortal Kombat i jak udane były produkcje z serii Injustice, to raczej nie ma powodów do obaw o jakość bijatyki w świecie Kapitana Ameryki, Thora czy Black Widow. Na ten moment powstawanie gry to jednak nic pewnego, więc najlepiej poczekać na oficjalne potwierdzenie twórców. Być może nastąpi to przy okazji któregoś z wydarzeń pokroju E3 2021, które w tym roku w całości odbędzie się online.

Źródło zdjęć: Marvel

Źródło tekstu: KitGuru