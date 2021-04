PlayStation Plus - poznaliśmy prawdopodobną listę gier na maj 2021

Jakie gry zostaną udostępnione w ramach PlayStation Plus w maju 2021 roku? Sony nie podało jeszcze oficjalnej listy, ale wyciekł prawdopodobny zestaw i szykują się głośne produkcje.

Sony zazwyczaj pod koniec poprzedniego lub na początku danego miesiąca podaje oficjalną listę gier, które zostaną za damo udostępnione wszystkim posiadaczom abonamentu PlayStation Plus. Standardem jest też to, że kilka dni wcześniej pojawia się prawdopodobna lista produkcji, która w większości przypadków pokrywa się z ostateczną ofertą. Nie inaczej jest tym razem.

PlayStation Plus - gry na maj 2021

Jeśli wierzyć plotkom, to w najbliższych dniach Sony ogłosi następujące gry, dostępne w ramach abonamentu PlayStation Plus:

Battlefield V

Stranded Deep

Disco Elysium

Godfall

Shpenshal Ed, który jest źródłem tych informacji, podkreśla, że o ile dwie pierwszy gry są niemal pewne, tak dwie kolejne są prawdopodobne, ale nie ma co do nich pewności. Zatem powyższe wiadomości należy traktować z dużym przymrużeniem oka. Za kilka dni Sony powinno odkryć wszystkie karty i wtedy zyskamy całkowitą pewność odnośnie do gier udostępnionych w PS Plus.

Źródło tekstu: wccftech