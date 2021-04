PlayStation Plus na maj - poznaliśmy oficjalne gry

Poznaliśmy nowe gry w PlayStation Plus. Sony oficjalnie ujawniło darmowe produkcje, które zostaną w maju udostępnione użytkownikom abonamentu. Wcześniejsze plotki potwierdziły się tylko częściowo.

Już wiemy, jakie dokładnie gry zostaną udostępnione w maju w ramach abonamentu PlayStation Plus. Wcześniejsze pogłoski potwierdziły się tylko częściowo, bowiem Sony zdecydowało się na następujące produkcje:

Battlefield V

Stranded Deep

Wreckfest

Dwie pierwsze pojawiły się w porannych przeciekach, które wspominały także o Godfall oraz Disco Elysium. Niestety, te dwie gry ostatecznie nie trafiły do PS Plus. Szkoda, bo to udane tytuły, ale może przyjdzie na nie pora w przyszłości. Poza tym Battlefield V, Stranded Deep oraz Wreckfest to gry, które potrafią wciągnąć na wiele godzin, więc gracze nie mają powodów do narzekania.

Battlefield V, Stranded Deep, and Wreckfest: Drive Hard, Die Last are your PlayStation Plus games for May: https://t.co/AJ4hZrxUj9 pic.twitter.com/hwWlWzGUp5 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) April 28, 2021

Nowe gry zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom PlayStation Plus już 4 maja. Oznacza to, że do 3 maja jest czas, aby dodać kwietniowe gry do swojej biblioteki, czyli Oddworld: Soulstorm, Days Gone oraz Zombie Army 4: Dead War.

Źródło tekstu: PlayStation