Harry Potter ze swoim serialem w HBO Max?

Niektórzy kochają Śródziemie i Władcę Pierścieni, inni wolą Gwiezdne Wojny. Autor tego tekstu należy z kolei do stronnictwa Harry'ego Pottera. Siedem książek J.K. Rowling doczekało się ośmiu filmów, które zarobiły ponad siedem miliardów dolarów. Autorka napisała też sztukę teatralną, która miała być swoistą kontynuacją, jednak fani serii jednogłośnie uważają, że Przeklęte dziecko nie istnieje. Czegoś takiego nie ma. Nigdy nie było. Harry Potter i jego spin-offy w postaci Fantastycznych zwierząt to jedna z najbardziej dochodowych serii, do jakich prawa (poza Brytyjką) ma amerykański Warner.

Nie dziwota, że firma zaczęła się rozglądać za utalentowanymi scenarzystami, którzy mogliby zająć się tworzeniem fabuły serialu dziejącego się w świecie magii i czarodziejstwa. Miałaby to być własna produkcja HBO Max. Co prawda Warner zaprzecza takim doniesieniom, The Hollywood Reporter utrzymuje jednak, że rozpoczęły się już przygotowania do wskrzeszenia świata Harry'ego Pottera. Najpierw HBO Max musi jednak znaleźć odpowiedniego scenarzystę.

