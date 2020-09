Hogwarts Legacy, czyli Harry Potter zawita na PlayStation 5

Fanami sagi o nastoletnim czarodzieju z błyskawicą na czole przez choćby moment było wielu z nas. Już za rok będzie można zagrać w nową grę dziejącym się w tym uniwersum.

Przy okazji prezentacji nowej konsoli Sony japońska firma pochwaliła się też grami, które pojawią się na PlayStation 5. Najwięcej uwagi zebrały takie tytuły jak Final Fantasy XVI czy God of War II, jednak nie znaczy to, że na tym się lista kończy. Jest jedna bardzo ciekawa pozycja dla wszystkich fanów uniwersum Harry'ego Pottera. W Hogwarcie będzie się toczyła akcja gry Hogwarts Legacy. Będziemy mogli korzystać z tego, co w świecie czarodziejów najlepsze - chodzić na zajęcia, uczyć się magii, grać w quidditcha i... rozwiązywać zagadki dotyczące czarnej magii.

Dobrym zwyczajem świata magów jest bowiem fakt, że wszelcy złoczyńcy i zagrażający światu czarnoksiężnicy nigdy nie zagrażają szkole w wakacje. Niestety, do tej pory mogliśmy zagrać w bardzo niewiele gier osadzonych w świecie stworzonym przez J.K. Rowling. Swojej gry doczekała się każda z siedmiu części głównej sagi, ale można było też zagrać w sportowa grę o quidditchu czy zobaczyć świat magii w konwencji klocków Lego. Tym razem mamy szansę na RPG, na które wielu fanów czekało od dawna. Gra ma się pojawić w przyszłym roku. Zostaje tylko czekać.

Źródło tekstu: Sony, wł