Producenci RAM wydali oświadczenie. Jest źle, a będzie tylko gorzej

Samsung i SK Hynix to obecnie najwięksi producenci układów RAM. Odpowiadają oni za aż 70% całego rynku. Niektórzy oczekiwaliby, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem firmy te rozbudują swoje fabryki, aby mu sprostać. Okazuje się, że jednak taki scenariusz nie będzie miał miejsca.

Samsung i SK Hynix nie zwiększą produkcji

I szczerze mówiąc, to trudno się im dziwić. Owszem, RAM jest drogi i brakuje go na rynku. Według szacunków sytuacja ta może potrwać jeszcze przez wiele kwartałów, czyli do nawet kilku lat. Pamięci zaczyna coraz bardziej brakować, ponieważ jest ona masowo wykupowana na potrzeby centrów AI i trzeba się liczyć z tym, że w perspektywie czasu będzie tylko gorzej.

Dlaczego więc giganci nic z tym nie chcą zrobić? Otóż nie chodzi tu o chciwość, czyli sprzedać mało, ale drogo. A przynajmniej nie tylko o to. Jak stwierdził rzecznik Samsunga:

Zamiast gwałtownie rozbudowywać zakłady, będziemy realizować strategię utrzymania długoterminowej rentowności. Zminimalizujemy ryzyko nadpodaży poprzez strategię nakładów inwestycyjnych (CAPEX), która równoważy popyt klientów i ceny.