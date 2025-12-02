Producenci RAM wydali oświadczenie. Jest źle, a będzie tylko gorzej
Ceny modułów RAM osiągają coraz to bardziej absurdalne poziomy. Nic jednak nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała się zmienić. Jest wręcz przeciwnie.
Samsung i SK Hynix to obecnie najwięksi producenci układów RAM. Odpowiadają oni za aż 70% całego rynku. Niektórzy oczekiwaliby, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem firmy te rozbudują swoje fabryki, aby mu sprostać. Okazuje się, że jednak taki scenariusz nie będzie miał miejsca.
Samsung i SK Hynix nie zwiększą produkcji
I szczerze mówiąc, to trudno się im dziwić. Owszem, RAM jest drogi i brakuje go na rynku. Według szacunków sytuacja ta może potrwać jeszcze przez wiele kwartałów, czyli do nawet kilku lat. Pamięci zaczyna coraz bardziej brakować, ponieważ jest ona masowo wykupowana na potrzeby centrów AI i trzeba się liczyć z tym, że w perspektywie czasu będzie tylko gorzej.
Dlaczego więc giganci nic z tym nie chcą zrobić? Otóż nie chodzi tu o chciwość, czyli sprzedać mało, ale drogo. A przynajmniej nie tylko o to. Jak stwierdził rzecznik Samsunga:
Zamiast gwałtownie rozbudowywać zakłady, będziemy realizować strategię utrzymania długoterminowej rentowności. Zminimalizujemy ryzyko nadpodaży poprzez strategię nakładów inwestycyjnych (CAPEX), która równoważy popyt klientów i ceny.
I ma to sens. Olbrzymie zapotrzebowanie na RAM może być tylko czasowym trendem. W razie jego załamania lub nasycenia braków nowe fabryki mogłyby się okazać całkowicie zbędną inwestycją przynoszącą w ostatecznym rozrachunku straty. W przypadku przesycenia rynku ceny układów RAM również by spadły do tym razem absurdalnie niskiego poziomu. A tego firmy wolą uniknąć. To także pokazuje, że ani Samsung, ani SK Hynix nie wierzą w stały rozwój centrów AI i liczą się z ewentualnym pęknięciem bańkim.