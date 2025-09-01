TSMC ma już ponad 70% rynku. A to dopiero początek
Dystans między firmami zajmującymi się produkcją półprzewodników cały czas się powiększa. Dla gigantów takich jak Samsung czy SMIC zostają ochłapy.
Tajwańczycy kolejny raz udowadniają, że ich dominacja jest nie do podważenia. Najnowsze dane za drugi kwartał 2025 roku pokazują, że TSMC osiągnęło rekordowy udział w rynku na poziomie 70,2%, podczas gdy w pierwszym kwartale wynosił on 67,6%.
TSMC ma zagarnąć nawet 75% rynku za sprawą chipów 2 nm
Dodatkowo firma zwiększyła swoje przychody aż o 18,5%, osiągając wynik 30,29 miliarda dolarów, w porównaniu do 25,517 miliarda w poprzednim okresie. Wzrost całej branży napędzany był m.in. przez subsydia państwowe oraz duży popyt na smartfony, rozwiązania AI, komputery osobiste i serwery.
Na drugim miejscu znalazł się Samsung, który jednak stracił na popularności. Koreańska firma zanotowała spadek udziału w rynku z 7,7 do 7,3%, ale mimo tego przychody wzrosły o 9,2%, do poziomu 3,2 miliarda dolarów. Skala różnicy pomiędzy tymi podmiotami pozostaje jednak ogromna i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miało to ulec zmianie.
Według prognoz ekspertów, w 2026 roku udział TSMC w rynku może sięgnąć nawet 75%. Kluczową rolę odegra w tym masowa produkcja układów w litografii 2 nm, która ma rozpocząć się w czwartym kwartale 2025 roku. Apple już teraz zabezpieczyło pierwsze dostawy wafli, a do grona głównych klientów dołączą także Qualcomm, MediaTek czy Broadcom, co dodatkowo zwiększy skalę zamówień.
Tajwańska firma nie zamierza jednak spoczywać na laurach i przygotowuje się do budowy nowej fabryki, która będzie produkować układy w technologii 1,4 nm. Szacowana wartość inwestycji to aż 49 miliardów dolarów.