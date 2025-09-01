TSMC ma już ponad 70% rynku. A to dopiero początek

Tajwańczycy kolejny raz udowadniają, że ich dominacja jest nie do podważenia. Najnowsze dane za drugi kwartał 2025 roku pokazują, że TSMC osiągnęło rekordowy udział w rynku na poziomie 70,2%, podczas gdy w pierwszym kwartale wynosił on 67,6%.

TSMC ma zagarnąć nawet 75% rynku za sprawą chipów 2 nm

Dodatkowo firma zwiększyła swoje przychody aż o 18,5%, osiągając wynik 30,29 miliarda dolarów, w porównaniu do 25,517 miliarda w poprzednim okresie. Wzrost całej branży napędzany był m.in. przez subsydia państwowe oraz duży popyt na smartfony, rozwiązania AI, komputery osobiste i serwery.

Na drugim miejscu znalazł się Samsung, który jednak stracił na popularności. Koreańska firma zanotowała spadek udziału w rynku z 7,7 do 7,3%, ale mimo tego przychody wzrosły o 9,2%, do poziomu 3,2 miliarda dolarów. Skala różnicy pomiędzy tymi podmiotami pozostaje jednak ogromna i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miało to ulec zmianie.

Według prognoz ekspertów, w 2026 roku udział TSMC w rynku może sięgnąć nawet 75%. Kluczową rolę odegra w tym masowa produkcja układów w litografii 2 nm, która ma rozpocząć się w czwartym kwartale 2025 roku. Apple już teraz zabezpieczyło pierwsze dostawy wafli, a do grona głównych klientów dołączą także Qualcomm, MediaTek czy Broadcom, co dodatkowo zwiększy skalę zamówień.