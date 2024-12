W tym kraju roboty coraz częściej zastępują ludzi. Wypełniają luki

World Robotics 2024 podało, że krajem który mocno eksploatuje możliwości robotów jest Korea Południowa. Statystyki ujawniły, że tego typu urządzenia zastępują już 10 procent pracowników w tym kraju. A to zaledwie początek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kraje, które uchodzą za wysokorozwinięte coraz częściej wykorzystują potencjał robotów w przemyśle. Jest to idealne rozwiązanie na wypełnienie luki wśród wykwalifikowanych pracowników. Bywa także, że ich zastępują, co powoduje oszczędności w firmach. Według corocznej ankiety World Robotics 2024 liderem w tych działaniach jest Korea Południowa. To właśnie tam, na każde 10 tysięcy pracowników, przypada aż 1012 robotów. Oznacza to, że ponad 10 procent pracujących ludzi jest zastępowanych przez maszyny.

🌏Visualized: Countries with the most Industrial Robots (per 10000 workers🦾)



🇰🇷South Korea 1012

🇸🇬Singapore 730

🇩🇪Germany 415

🇯🇵Japan 397

🇨🇳China 392



🌐 Global Average: 151#supplychain #logistics #RBA #robotics pic.twitter.com/n9MvCnqErj — Supply Chain Logistics Consulting (@PRO_SupplyChain) December 3, 2024

Drugie miejsce w tegorocznym zestawieniu, przypadło Singapurowi. Nie powinno to nikogo zaskakiwać, jest to bowiem najbardziej rozwinięte i stabline państwo Azji Południowo-Wschodniej.

Twórcy raportu podkreślili, że zwiększone inwestycje w roboty w Korei Południowej, to skutek zmniejszającej się populacji kraju. Często jedna maszyna jest w stanie zastąpić nawet kilku pracowników, których brakuje z powodu niskiego przyrostu naturalnego.

Zobacz: 5 zawodów, które może "wykosić" sztuczna inteligencja

Zobacz: Ten zawód zniknie za 3 lata, albo szybciej. Zastąpi go coś innego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: kung-tom / Shutterstock.com

Źródło tekstu: World Robotics 2024