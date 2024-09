SpaceX z karą finansową? Coraz wiecej spraw wychodzi na jaw

Konflikt między SpaceX a Federalną Administracją Lotnictwa przybiera na sile. Na jaw wychodzą kolejne napięcia. Wszystko to, może skutkować karą nałożoną na firmę Elona Muska w wysokości ponad 600 tysięcy USD.

Elon Musk idzie na wojnę z FAA

Komunikat Federalny Administracji Lotnictwa (FAA) jest jasny - wynika z niego, że łączna kara, nałożona za nieprzestrzeganie reguł podczas dwóch startów SpaceX w 2023 roku wyniesie 633 009 dolarów. I nie jest to wcale jakaś błaha sprawa. Chodzi o bezpieczeństwo, a raczej nie dopełnienie wymogów z nim związanych.

Niedopełnienie przez firmę wymogów bezpieczeństwa pociągnie za sobą konsekwencje.

- mówi główny radca prawny FAA, Marc Nichols.

O co chodzi z oskarżeniami?

Pierwsza sprawa sięga czerwca 2023 roku, kiedy rakieta Falcon 9 miała wynieść satelitę Satria-1. W maju firma Muska złożyła wniosek do FAA o zmianę planu komunikacji, który obejmowałby wykorzystanie nowego centrum kontroli lotów w Hangarze X (należącym do SpaceX) oraz pominięcie 2h kontroli startu podczas misji Falcona 9. FAA nie wydała na to zgody, a firma Muska i tak przeprowadziła start po swojemu, z uwzględnieniem proponowanych zmian. Za to postępowanie została nałożona kara w wysokości 350 000 dolarów.

Drugi zarzut jest związany z lipcowym lotem rakiety Falcon Heavy z misją wyniesienia satelity internetowego Jupiter-3, w 2023 roku. Tydzień przed startem SpaceX złożyło wniosek o zmianę licencji FAA, która pozwoliłaby na użycie nowych zbiorników paliwa w Kennedy Space Center. Podobnie jak w poprzednim przypadku, firma Muska zrealizowała misję, bez uzyskania zgody. Nałożona za to kara to 283 009 dolarów.

SpaceX ma 30 dni na odpowiedź FAA po otrzymaniu listów egzekucyjnych od agencji.

- mówi komunikat.

Firma SpaceX nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Ale Elon Musk nazwał zarzuty FAA bzdurami i zasugerował, aby pewne osoby zrezygnowały z kierownictwa w FAA. Zdaniem Muska, decyzje FAA są sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę fakt, że inna agencja rządowa NASA korzysta z rakiet SpaceX do swoich misji.

SpaceX złoży pozew przeciwko FAA za nadużycia regulacyjne.

- zapowiada miliarder w poście na platformie X.

Elon Musk walczy nie tylko o cofnięcie kar pieniężnych, ale także o zwlekanie z decyzjami. Chce przyspieszyć proces wydania licencji na piąty lot największej rakiety - Starship/Super Heavy. Jest ona gotowa już od sierpnia, ale biurokracja skutecznie wszystko spowalnia.

Przypomnijmy, że statek kosmiczny zabrał dwóch astronautów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Starliner podczas misji doświadczył jednak wielu problemów technicznych, w związku z czym załoga została zmuszona pozostać na ISS nieco dłużej niż planowano i wrócić na Ziemię kapsułą od SpaceX dopiero w lutym 2025.

