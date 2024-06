Bez Muska sobie nie poradzą. NASA prosi o pomoc

NASA właśnie dała, należącej do Elona Muska, firmie SpaceX kontrakt o wartości 843 milionów dolarów. W ramach umowy firma amerykańskiego miliardera ma zbudować statek kosmiczny, który zdoła wydobyć z orbity międzynarodową stację kosmiczną, kiedy ta przestanie już nadawać się do użytku.

Międzynarodowa stacja kosmiczna została wystrzelona w kosmos w 1998 roku. Według planów ma posłużyć jeszcze do 2030 roku. Po tym czasie konieczne będzie jej wyciągnięcie z orbity i sprowadzenie na ziemię.

Stacja jest obecnie zarządzana wspólnie przez USA, Japonię, Kanadę i kraje europejskie. Astronauci tych krajów wymiennie przebywają na stacji i zgodnie z umową pozostaną tam jeszcze cztery lata.

- mówi Ken Bowersox z NASA.

Dla SpaceX jest to już kolejna umowa z państwową agencją kosmiczną. Stworzona przez Muska w 2002 roku firma jest obecnie wiodącą marką w USA w zakresie lotów w kosmos. Razem z Teslą, SpaceX to główne źródła ogromnego majątku Muska, który obecnie jest szacowany na kwotę 220 miliardów dolarów.

