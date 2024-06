Elon Musk został ojcem. To już jego 12. dziecko

Elon Musk potwierdził przyjście na świat swojego 12. dziecka. Jest to jednocześnie, trzecie dziecko Muska z obecną partnerką Shivon Zilis.

52-letni Musk powiedział w jednym z wywiadów, że nie zamierza ukrywać narodzin dziecka, natomiast też nie chciał wydawać żadnego oświadczenia w tej kwestii.

- powiedział Musk.

Dziecko, którego płeć ani imię jeszcze nie jest znane to 12. potomek Muska. Przed jego narodzinami, Musk miał już 2 dzieci z 38-letnią Zilis, która jest dyrektorką w jego firmie Neuralink.

Elon Musk secretly welcomes 12th child



Tesla and X (formerly known as Twitter) CEO, Elon Musk has secretly welcomed the 12th child to his family with Neuralink executive Shivon Zilis making headlines as social media users congratulated them., as reported by Bloomberg.



