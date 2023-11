Nintendo Switch z ważnym rekordem. Następcę czeka trudne wyzwanie

Nintendo Switch ma szansę pobić kolejny rekord sprzedaży - tak wynika z raportu finansowego opublikowanego przez producenta.

Nintendo opublikowało raport finansowy za ostatnie 6 miesięcy (kwiecień-wrzesień 2023). Wyłania się z niego obraz kompletnej rynkowej dominacji konsoli Nintendo Switch.

Nintendo Switch z fenomenalnymi wynikami sprzedaży

Już teraz nie ulega wątpliwości, że Switch zostanie zapamiętany jako jedna z najlepiej sprzedających się konsol w repertuarze japońskiego giganta. Na dzień 30 września 2023 rozeszła się ona w liczbie 132,46 miliona egzemplarzy.

Od czasu ostatniego raportu swoich nabywców znalazło więc ok. 3 miliony konsol. To rewelacyjny wynik, szczególnie mając na uwagę, że Switch to konsola na bardzo późnym etapie swojego cyklu życia. Jak jednak widać, graczy wydaje się to wcale nie zniechęcać.

I trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie biblioteka gier na "Pstryczka" dorobiła się bardzo mocnych pozycji, takich jak m.in. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oraz Pikmin 4. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że mówimy tu o danych sprzed premiery bardzo ciepło przyjętego Super Mario Wonder. Patrząc na oceny zebrane przez najnowszą odsłonę przygód hydraulika, można chyba śmiało zakładać, że w najbliższym raporcie usłyszymy o kolejnym rekordzie sprzedaży.

Rekord Nintendo DS zagrożony?

Tu jednak pojawia się pytanie - czy Switchowi wystarczy pary, by pobić rekord Nintendo DS i zostać najlepiej sprzedającą się konsolą Japończyków w historii? Następca GameBoya rozszedł się przez cały okres swojego życia w liczbie 154,02 miliona sztuk, co oznacza, że "Pstryczek" musiałby znaleźć jeszcze ok. 20 milionów nabywców.

Czy to możliwe? Jak najbardziej. Pobicie rekordu legendarnego poprzednika może się jednak okazać trudne, szczególnie mając na uwadze rychłą premierę nowej konsoli Japończyków. Ta ostatnia powinna z kolei zostać zaprezentowana już w 2024 roku. Czy okaże się równie popularna co poprzednik? Na pewno czeka ją poważne wyzwanie.

Zobacz: Nintendo Switch 2 z dwoma ekranami? Tak sugeruje patent Japończyków

Zobacz: Ważne informacje na temat Nintendo Switch 2. Gracze będą zadowoleni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Nintendo, Nintendo Life