Nintendo Switch 2 z dwoma ekranami? Tak sugeruje patent Japończyków

Z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej plotek na temat Nintendo Switch 2. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu pierwsza wersja konsoli zadebiutowała w 2017 roku, więc za chwilę powinna doczekać się następcy. Najnowsze sugerują, że urządzenie może mieć dwa ekrany.

Nintendo Switch 2 z dwoma ekranami?

Nintendo niedawno złożyło patent, w którym prezentuje przenośną konsolę z dwoma ekranami. Co ciekawe, te mogą zostać w każdej chwili rozłączone i komunikować się ze sobą bezprzewodowo. Dzięki temu dwie osoby mogą grać w tym samym czasie na jednym urządzeniu, np. w grach kooperacyjnych. Jeśli ekrany będą połączone, to mają działać podobnie jak Nintendo DS lub 3DS.

Na tym jednak nie koniec ciekawych rozwiązań, bowiem urządzenie ma mieć jeszcze trzeci ekran, umieszczony po zewnętrznej stronie. Ten ma być dotykowy i pozwoli na korzystanie z pewnych funkcji urządzenia, gdy to jest zamknięte.

To oczywiście tylko patent i nie mamy pewności, że takie urządzenie rzeczywiście trafi na rynek, a tym bardziej że będzie to akurat Nintendo Switch 2. Zastanawiać może brak trybu stacjonarnego, który pozwalałby na podłączenie konsoli do telewizora lub monitora.

Wiemy natomiast, że Nintendo Switch 2 miało zostać zaprezentowane na zamkniętym, ekskluzywnym pokazie w trakcie tegorocznego Gamescom. Jednak uczestnicy tego wydarzenia milczą na temat szczegółów. Zapewne każdy z nich musiał podpisać NDA, czyli dokument o poufności. Plotki sugerują urządzenie o wydajności PlayStation 4, które — dzięki DLSS i Frame Generation — ma osiągać grafikę porównywalną nawet do PS5.

