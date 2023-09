Wyciekła specyfikacja Nintendo Switch 2. Będzie potężny wzrost mocy

Nintendo Switch 2 będzie sprzętem dużo wydajniejszym od pierwszej wersji konsoli. Właśnie wyciekła prawdopodobna specyfikacja urządzenia.

Wylew plotek na temat Nintendo Switch 2 nie może być przypadkowy. Konsola podobno została już zaprezentowana na zamkniętym pokazie, a to oznacza, że premiera zbliża się wielkimi krokami. Najnowsze pogłoski zdradzają specyfikację urządzenia i szykuje się duży wzrost wydajności względem pierwowzoru.

Specyfikacja Nintendo Switch 2

Oryginalne Nintendo Switch korzysta z układu NVIDIA Tegra X1 z czterema rdzeniami Cortex-A57, czterema Cortex-A53 oraz grafiką GA20B (Maxwell) z 256 jednostkami CUDA. Już w dniu premiery nie robiło to wrażenia, ale nie od dzisiaj wiadomo, że siłą Nintendo były i zawsze będą gry, a sprzęt jest tak naprawdę drugorzędny. Pomimo tego Switch 2 ma być dużo mocniejszy.

Z najnowszych plotek wynika, że Nintendo Switch 2 ponownie będzie miał układ autorstwa NVIDII. Kodowa nazwa to Orion. Ma on być produkowany przez Samsunga w litografii 8 nm. Jeśli chodzi o szczegółową specyfikację, to zaoferuje on 12 rdzeni Cortex-A78AE oraz układ graficzny GA10B (Ampere) z 2048 jednostkami CUDA. Do tego obsłuży pamięci LPDDR5.

Chociaż zapowiada to duży wzrost wydajności względem pierwszego Switcha, to dziwić może wykorzystanie układu graficznego z architekturą Ampere (RTX 30), która przecież zadebiutowała w 2020 roku.

Prawdopodobnie dostępne jest nowsze rozwiązanie na architekturze Lovelace (RTX 40), które powinno nie tylko oferować więcej mocy i lepsze wykorzystanie NVIDIA DLSS, ale też niższe zużycie energii. Być może wszystko rozbiło się o kwestie kosztów i stąd decyzja o wyborze starszego rozwiązania.

Poza tym, jeśli specyfikacja jest prawdziwa, to Nintendo będzie musiało opanować zużycie energii układu Orion. Docelowo ten układ graficzny może działać nawet przy TDP na poziomie 60 W, gdzie w oryginalnym Switchu było to zaledwie 10-15 W. Dlatego niewykluczone, że Japończycy nie zdecydują się na wykorzystanie pełnej mocy Oriona.

