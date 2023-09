Nintendo pokazało Switcha 2. Grafika jak w PS5, ale dzięki sztuczce

Plotki na temat Nintendo Switch 2 przybierają na sile. Japończycy mieli już zaprezentować konsolę na zamkniętym pokazie.

Konsola Nintendo Switch ma już ponad 6 lat. Zadebiutowała w marcu 2017 roku, więc powoli zbliża się kres jej żywota. Coraz mocniej na sile przybierają też plotki na temat ewentualnego następcy. Japończycy mieli już nawet zaprezentować Switcha 2, ale na zamkniętym pokazie, w trakcie targów Gamescom 2023.

Nintendo Switch 2

Pokaz miał się odbyć dla wybranych deweloperów, aby zaprezentować im możliwości Nintendo Switch 2. Impreza była zamknięta i prawdopodobnie obwarowana konkretnymi umowami o poufności. Pomimo tego kilka kwestii ujrzało światło dzienne.

W trakcie pokazu Nintendo miało zaprezentować między innymi grę Zelda: Breath of the Wild, działającą w wyższej rozdzielczości i większej płynności niż na pierwszym Swicthu. Poza tym odpalono też imponujące demo Unreal Engine 5 o nazwie The Matrix Awakens, które swego czasu miało pokazywać możliwości PlayStation 5. To działało podobnie, jak na konsoli Sony, chociaż dzięki wykorzystaniu techniki NVIDIA DLSS.

To właśnie skalowanie obrazu ma być jedną z ważniejszych funkcji Nintendo Switch 2. Działa to tak, że układ graficzny renderuję obraz w niższej rozdzielczości, np. 720p, a następnie algorytmy sztucznej inteligencji skalują go do 1080p. Testy wielu redakcji, w tym Digital Foundry, dowodzą, że różnica w jakości obrazu jest trudna do zauważenia, a jeśli już, to głównie na statycznych zrzutach ekranu.

Nintendo Switch 2 prawdopodobnie zadebiutuje w przyszłym roku.

Zobacz: Specyfikacja Nintendo Switch 2. Na to możemy liczyć

