Nintendo Switch 2 radzi sobie tak dobrze, jak PlayStation 5

Od kilku tygodni słyszymy o pierwszych deviktach Nintendo Switch 2, które trafiły już do deweloperów. Na razie nie wiemy wiele na ten temat. Wciąż tajemnicą pozostaje ewentualna specyfikacja konsoli, ale najnowsze pogłoski sugerują, jak bardzo może być ona wydajna. Wygląda na to, że Japończycy szykują nam duży przyrost mocy.

Wydajność Nintendo Switch 2

Do tej pory plotki sugerowały, że Nintendo Switch 2 będzie charakteryzować się mocą obliczeniową na poziomie PlayStation 4. Chociaż dzisiaj nie wydaje się to szczególnie imponujące, to jednak mowa o konsoli częściowo przenośnej. Najnowsze wieści są pod tym względem jeszcze bardziej optymistyczne.

Podobno jedną z pierwszych gier na Nintendo Switch 2 ma być Final Fantasy VII Remake. Gra ma sobie radzić na urządzeniu na podobnym poziomie, co na PlayStation 5. Podejrzewam jednak, że wykorzystano tutaj jakiegoś rodzaju skalowanie obrazu, np. NVIDIA DLSS. Tylko wtedy może być mowa o podobnej płynności, jeśli Switch 2 ma mieć wydajność PS4.

Z tego samego źródła docierają wieści, według których konsola Nintendo Switch 2 będzie wstecznie kompatybilna i nadal będzie korzystać z kartridży. Poza tym Japończycy mają szykować jakieś nowe funkcje związane z wbudowaną kamerą, ale tutaj nie znamy żadnych szczegółów.

